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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Пенсия военным 2023: как начисляется, размер и все нюансы

ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Украине сейчас более 540 тыс. военных пенсионеров. Известно, что максимальный размер выплат не может превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В 2023 году это 20930 грн в месяц.

В Пенсионном фонде Украины Фактам ICTV рассказали обо всех нюансах пенсионного обеспечения военнослужащих.

Как начисляется пенсия военным

Условия, размеры и порядок пенсионного обеспечения определяются законом О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц от 9 апреля 1992 года №2262-ХІІ и изменениями к нему.

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Согласно документу, есть три вида пенсий: за выслугу лет, по инвалидности и в случае потери кормильца.

Пенсии за выслугу лет

Такая пенсия назначается при наличии на день увольнения со службы требуемой календарной выслуги лет (выслуга, подсчитанная без льготного исчисления службы).

– Если такое увольнение происходит в период, начиная с 1 октября 2020 года, необходимая календарная выслуга составит 25 лет. Кроме того, пенсии за выслугу лет назначаются лицам, уволившимся со службы после достижения 45-летнего возраста, при наличии у них 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет служба, – объяснили в ПФУ.

Пункты “в” и “г” статьи 12 определяют право на пенсию за выслугу лет освобождаемых со службы военнослужащих в соответствии с законом О государственных гарантиях соцзащиты военнослужащих, увольняющихся со службы в связи с реформированием ВСУ, и членов их семей и лиц, занимавших должности летного или плавающего состава подводных лодок Вооруженных сил. Однако эти нормы применяются очень редко.

Размеры пенсий за выслугу лет

Тем, кто имеет выслугу 20 лет и больше:

  • за 20 лет – 50% соответствующих сумм денежного довольствия;
  • уволенным по возрасту или по состоянию здоровья, а также со службы в полиции на основании пунктов 2 и 3 части 1 статьи 77 закона О Национальной полиции и со Службы судебной охраны по возрасту или по болезни — 55%;
  • за каждый год выслуги свыше 20 лет – 3% дополнительно от денежного довольствия.

Лицам со страховым стажем 25 лет и больше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба – 50% соответствующих сумм денежного довольствия. Также предусмотрено дополнительно 1% за каждый полный год стажа более 25 лет.

Максимальный размер пенсии за выслугу лет не может превышать 70% денежного довольствия. Лицам, которые при прохождении службы принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесены в установленном законом порядке к категории 1 – 100%, к категории 2 – 95%.

Пенсии по инвалидности

Такие выплаты назначаются:

  • если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
  • или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т. п.), возникшего в период прохождения военной службы или во время пребывания в плену или заложниках, и лицо в этот период не совершило преступления против мира и человечества.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Размеры пенсий лицам с инвалидностью в результате войны:

  • I группа – 100%;
  • ІІ группа – 80%;
  • ІІІ группа – 60% денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью:

  • I группа – 70%;
  • ІІ группа – 60%;
  • ІІІ группа – 40% денежного довольствия.

Минимальные размеры пенсий по инвалидности в результате войны из числа солдат и матросов срочной службы I группы – в размере 120%, II группы – 110%, III группы – 105% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Минималка другим лицам с инвалидностью из числа солдат и матросов срочной службы I группы – в размере 110%, II группы – 105%, III группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Минимальная пенсия по инвалидности лицам с инвалидностью

  • из числа ефрейторов (старших солдат) и сержантов, старших матросов и старшин срочной службы устанавливаются в размере 110%,
  • из числа прапорщиков и мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы и военной службы по контракту лиц младшего начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и Государственной пожарной охраны, лиц младшего состава Нацполиции, Службы судебной охраны, НАБУ – 120%,
  • из числа лиц офицерского состава и начальствующего состава (кроме младшего) органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и Государственной пожарной охраны, лиц, имеющих специальные звания Бюро экономической безопасности Украины, лиц среднего и высшего состава Национальной полиции, Службы судебной охраны – 130% соответствующих минимальных размеров пенсий, предусмотренных для лиц с инвалидностью из числа солдат и матросов срочной службы.

Важно! С прошлого года с учетом изменений в законодательстве минимальные размеры пенсий указанной категории пенсионеров возрастут и составят:

  • для лиц с инвалидностью в результате войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы I группы – 5 025 грн, II группы – 4 610 грн, III группы – 4 396 грн;
  • других лиц с инвалидностью из рекрутов, солдат и матросов срочной службы I группы – 4 605 грн, II группы – 4 396 грн, III группы – 4 186 грн;
  • лиц с инвалидностью из старших солдат, старших матросов, сержантского и старшинского состава срочной службы – 110% соответствующих минимальных размеров пенсий;
  • из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) рядового, сержантского и старшинского состава, лиц младшего начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и Государственной пожарной охраны, лиц младшего состава Национальной полиции, Службы судебной охраны, НАБУ – 120%;
  • из числа лиц офицерского состава и лиц начальствующего состава (кроме младшего) органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и Государственной пожарной охраны, лиц среднего и высшего состава Нацполиции, Службы судебной охраны — 130% соответствующих минимальных размеров пенсий, предусмотренных для лиц с инвалидностью из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы.
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Пенсия в случае утраты кормильца

На такие выплаты имеют право:

  • члены семьи умершего (погибшего) военнослужащего при условии, что кормилец умер в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы;
  • семьи пенсионеров из числа этих военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по этому закону – если кормилец умер в период получения пенсии или не позднее 5 лет после прекращения ее выплаты.

Важно! Согласно изменениям к закону, расширен круг лиц, имеющих право на назначение пенсии в случае потери кормильца, и увеличены их размеры.

В частности, право на назначение пенсии в случае потери кормильца в соответствии с пунктом “в” статьи 30 предоставлено:

  1. родителям и жене (мужу), если они не вступили в повторный брак, погибших, умерших или пропавших без вести в период прохождения службы или умерших после увольнения со службы, но вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с непосредственным участием в осуществлении мер, необходимых по обеспечению обороны Украины в связи с военной агрессией РФ;
  2. родителям и жене (мужу), если они не вступили в повторный брак, лиц указанных в пункте “в” статьи 30 закона, не ранее чем за 5 лет до достижения возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, установленному частью 1 статьи 26 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (независимо от продолжительности страхового стажа), или если они имеют право на:
  • пенсию независимо от возраста в соответствии с частью 3 статьи 114 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании,
  • на досрочную пенсию по возрасту,
  • пенсию по возрасту на льготных условиях,
  • пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом,
  • или являются лицами с инвалидностью.

Кроме того, со 2 апреля к нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на назначение пенсии в случае потери кормильца, отнесены родители и жена (муж), если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, установленному частью 1 статьи 26 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (независимо от продолжительности страхового стажа), или являются лицами с инвалидностью.

Размеры пенсий в случае утраты кормильца

Размеры пенсий в случае потери кормильца членам семей лиц, имеющих право на пенсию по этому закону, погибших (умерших) вследствие причин, указанных в пункте “а” статьи 36 настоящего закона, составляют:

  1. Родителям, жене/мужу – 70% денежного довольствия погибшего (умершего) кормильца. Размер устанавливается вне зависимости от наличия других нетрудоспособных членов семьи.
  2. Другому нетрудоспособному члену семьи погибшего (умершего) кормильца – 70% денежного довольствия погибшего (умершего) кормильца. Такой размер устанавливается, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, независимо от назначения пенсии в случае потери кормильца родителям, жене/мужу.
  3. Двум и более нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) кормильца – по 50% денежного довольствия погибшего (умершего) кормильца. Указанный размер пенсии устанавливается, если право на пенсию имеет двое и более нетрудоспособных членов семьи, независимо от назначения пенсии в случае потери кормильца родителям, жене/мужу.
  4. Семьям военнослужащих, умерших в результате увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (должностных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы, — 30% денежного довольствия кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Минимальный (два прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность) и максимальный (10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность) размеры пенсии применяются отдельно к пенсии в случае потери кормильца каждого нетрудоспособного члена семьи (независимо от причины смерти кормильца).

Денежное довольствие, с которого исчисляется пенсия

При назначении пенсии учитывается денежное довольствие:

  • оклады по должности, воинскому (специальному) званию;
  • процентная надбавка за выслугу лет;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Оклады по должности и воинскому (специальному) званию учитываются на время увольнения (смерти), дополнительные виды денежного довольствия и премия – за последние 24 месяца перед увольнением (смертью). Есть специфика в определении денежного довольствия командированным военнослужащим.

Перерасчет пенсий производится в случае повышения денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих.

Максимальный размер пенсии военного составляет 20 270 грн.

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Пенсия военным 2023: как начисляется, размер и все нюансы

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