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Марта Бондаренко, редактор ленты

Просроченный паспорт гражданина Украины: когда документ считается недействительным и какой предусмотрен штраф

Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Фото: Getty Images

В Украине при достижении 25- и 45-летнего возраста в паспорт в форме книжечки нужно вклеивать новые фотографии, которые будут соответствовать вашему возрасту. Эта норма является обязательной.

Если же вы в течение месяца после своего дня рождения не изменили фотографию в паспорте, то тогда вам придется менять паспорт-книжечку на ID-карту. Об этом сообщают в Государственной миграционной службе Украины.

Факты ICTV разбирались, что делать в случае окончания срока действия паспорта и какой штраф придется заплатить.

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Закончился срок действия паспорта во время войны

Как сообщает Госмиграционная служба Украины, если во время войны срок действия ID-карты закончился, или в паспорт-книжечку не вклеена новая фотография, то такой паспорт действителен на все время военного положения и еще в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Эта норма актуальна для тех, кто, например, выехал за границу и пока не имеет возможности обменять паспорт или вклеить новую фотографию.

Если вы проживаете на неоккупированных территориях Украины и вам ничего не мешает прийти в сервисный центр Государственной миграционной службы для замены паспорта, то это стоит сделать.

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Когда нужно менять паспорт-книжечку?

Срок действия бумажного паспорта не ограничивается. Однако просрочка паспорта наступает при следующих условиях:

  • изменения информации, внесенной в паспорт (заключение брака, смена фамилии);
  • обнаружения ошибки в информации в паспорте;
  • повреждения паспорта;
  • если лицо, достигшее 25- или 45-летнего возраста, не обратилось в определенный срок (не позднее чем за месяц после достижения соответствующего возраста) для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий.

В вышеупомянутых случаях паспорт-книжечку вам обменяют на ID-карту.

Что касается паспортов-книжечек, то законодательство Украины не определяет конечной даты действия паспортов образца 1994 года. Однако сейчас законодательством предусмотрен обмен паспорта гражданина Украины образца 1994 года на ID-карту по желанию владельца.

Какой штраф за просроченный паспорт

Согласно ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, недействительность паспорта влечет за собой предупреждение, а в случае повторного нарушения в течение года — штраф от 17 до 51 грн.

Важно заметить, что паспорт, в который не вклеили необходимую фотографию, считается недействительным.

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Чем грозит просрочка паспорта

Просроченный паспорт является недействительным, поэтому вы не сможете:

  • заключить брак;
  • оформить финансовые и нотариальные документы — оформить займ, вступить в наследство, открыть счет в банке.

Сколько действительны бумажный, загранпаспорт и ID-карта

Выше мы отмечали, что паспорт в форме книжечки не имеет срока действия.

Лицам в возрасте от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается со сроком действия 4 года. Лицам, которым исполнилось 18 лет, ID-карта выдается со сроком действия 10 лет.

Загранпаспорт оформляется детям от рождения сроком на 4 года; от 16 лет — сроком на 10 лет.

ID-паспорт, паспорт України
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