Что дает студенческий билет 2023: возможности, льготы и преимущества

После поступления в вуз или училище каждый студент получает студенческий билет. Эта пластиковая карта является доказательством того, что вы студент. Однако, кроме удостоверения статуса и идентификации, этот документ предоставляет множество полезных возможностей. Что дает студенческий билет в 2023 году – читайте в материале.

Что дает студенческий билет 2023 года: основные возможности

Документ можно использовать для получения различных льгот. К примеру:

Укрзалізниця. Можно купить билет на железнодорожный транспорт в общих и плацкартных вагонах, вагонах второго и третьего класса всех категорий поездов междугородного сообщения, а также во всех вагонах региональных поездов и в поездах пригородного сообщения на 50% дешевле своей стоимости. Важно учитывать, что при проезде в вагонах высшей категории – СВ, купе, первый класс (кроме региональных поездов) – для студентов установлена полная стоимость проездного документа. Другой транспорт. Благодаря билету у вас есть право на льготный проезд в общественном транспорте, междугородных автобусах и метро. Через профком в твоем университете можно оформить студенческий проездной на метро, автобус, трамвай и троллейбус, который будет стоить дешевле на 50%. Кинотеатр. Большинство кинотеатров предлагают скидки для студентов дневной формы обучения высших учебных заведений Украины всех форм собственности. Чаще всего скидки предоставляются на дневные сеансы с понедельника по четверг или пятницу до 18:00, не считая премьерных показов или первых недель проката. Музеи. В течение недели со студенческим в кармане можно посетить музеи за мелочь. А в некоторые дни – даже бесплатно. Развлечения. Часто со студенческим билетом можно получить скидки на боулинг, бильярд, каток, театры, шоппинг, клубы, аквапарки и даже путешествия.

Что дает студенческий билет 2023: важные нюансы и изменения

Несколько лет назад у украинских студентов появилась возможность получить электронные студенческие билеты.

Сейчас смотрят

Они обладают равнозначной ценностью на уровне с пластиковым оригиналом государственного образца.

Чтобы создать студенческий цифровой билет, просто зайдите в приложение Дія или обновите его до последней версии. После этого документ появится автоматически.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.