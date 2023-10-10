Что дает студенческий билет 2023: возможности, льготы и преимущества
После поступления в вуз или училище каждый студент получает студенческий билет. Эта пластиковая карта является доказательством того, что вы студент. Однако, кроме удостоверения статуса и идентификации, этот документ предоставляет множество полезных возможностей. Что дает студенческий билет в 2023 году – читайте в материале.
Что дает студенческий билет 2023 года: основные возможности
Документ можно использовать для получения различных льгот. К примеру:
- Укрзалізниця. Можно купить билет на железнодорожный транспорт в общих и плацкартных вагонах, вагонах второго и третьего класса всех категорий поездов междугородного сообщения, а также во всех вагонах региональных поездов и в поездах пригородного сообщения на 50% дешевле своей стоимости. Важно учитывать, что при проезде в вагонах высшей категории – СВ, купе, первый класс (кроме региональных поездов) – для студентов установлена полная стоимость проездного документа.
- Другой транспорт. Благодаря билету у вас есть право на льготный проезд в общественном транспорте, междугородных автобусах и метро. Через профком в твоем университете можно оформить студенческий проездной на метро, автобус, трамвай и троллейбус, который будет стоить дешевле на 50%.
- Кинотеатр. Большинство кинотеатров предлагают скидки для студентов дневной формы обучения высших учебных заведений Украины всех форм собственности. Чаще всего скидки предоставляются на дневные сеансы с понедельника по четверг или пятницу до 18:00, не считая премьерных показов или первых недель проката.
- Музеи. В течение недели со студенческим в кармане можно посетить музеи за мелочь. А в некоторые дни – даже бесплатно.
- Развлечения. Часто со студенческим билетом можно получить скидки на боулинг, бильярд, каток, театры, шоппинг, клубы, аквапарки и даже путешествия.
Что дает студенческий билет 2023: важные нюансы и изменения
Несколько лет назад у украинских студентов появилась возможность получить электронные студенческие билеты.
Они обладают равнозначной ценностью на уровне с пластиковым оригиналом государственного образца.
Чтобы создать студенческий цифровой билет, просто зайдите в приложение Дія или обновите его до последней версии. После этого документ появится автоматически.
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