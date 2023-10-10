Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Что дает студенческий билет 2023: возможности, льготы и преимущества

Что дает студенческий билет 2023: возможности, льготы и преимущества
Фото: Unsplash

После поступления в вуз или училище каждый студент получает студенческий билет. Эта пластиковая карта является доказательством того, что вы студент. Однако, кроме удостоверения статуса и идентификации, этот документ предоставляет множество полезных возможностей. Что дает студенческий билет в 2023 году – читайте в материале.

Что дает студенческий билет 2023 года: основные возможности

Документ можно использовать для получения различных льгот. К примеру:

  1. Укрзалізниця. Можно купить билет на железнодорожный транспорт в общих и плацкартных вагонах, вагонах второго и третьего класса всех категорий поездов междугородного сообщения, а также во всех вагонах региональных поездов и в поездах пригородного сообщения на 50% дешевле своей стоимости. Важно учитывать, что при проезде в вагонах высшей категории – СВ, купе, первый класс (кроме региональных поездов) – для студентов установлена полная стоимость проездного документа.
  2. Другой транспорт. Благодаря билету у вас есть право на льготный проезд в общественном транспорте, междугородных автобусах и метро. Через профком в твоем университете можно оформить студенческий проездной на метро, автобус, трамвай и троллейбус, который будет стоить дешевле на 50%.
  3. Кинотеатр. Большинство кинотеатров предлагают скидки для студентов дневной формы обучения высших учебных заведений Украины всех форм собственности. Чаще всего скидки предоставляются на дневные сеансы с понедельника по четверг или пятницу до 18:00, не считая премьерных показов или первых недель проката.
  4. Музеи. В течение недели со студенческим в кармане можно посетить музеи за мелочь. А в некоторые дни – даже бесплатно.
  5. Развлечения. Часто со студенческим билетом можно получить скидки на боулинг, бильярд, каток, театры, шоппинг, клубы, аквапарки и даже путешествия.

Что дает студенческий билет 2023: важные нюансы и изменения

Несколько лет назад у украинских студентов появилась возможность получить электронные студенческие билеты.

Сейчас смотрят

Они обладают равнозначной ценностью на уровне с пластиковым оригиналом государственного образца.

Чтобы создать студенческий цифровой билет, просто зайдите в приложение Дія или обновите его до последней версии. После этого документ появится автоматически.

Читайте также
Будут ли вручать повестки студентам в октябре: что говорят в ТЦК
Українські військові, армія, ЗСУ, війна

Документи, Советы, студенти
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации и как ее получить: отвечает адвокат
Что дает студенческий билет 2023: возможности, льготы и преимущества
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
біометричний паспорт
Как украинцам получить Карту поляка 2023: список документов и куда обращаться
Что дает студенческий билет 2023: возможности, льготы и преимущества
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Виписка
Как подготовить котел к зиме: основные моменты и правила чистки
Что дает студенческий билет 2023: возможности, льготы и преимущества

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Что дает студенческий билет 2023: возможности, льготы и преимущества
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Что дает студенческий билет 2023: возможности, льготы и преимущества
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Что дает студенческий билет 2023: возможности, льготы и преимущества
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Что дает студенческий билет 2023: возможности, льготы и преимущества
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь