Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
Украинцы, которые хотят получить украинский паспорт в виде ID-карты, могут легко оформить его.
Как оформить паспорт в Украине в виде ID-карты, куда обращаться и сколько это будет стоить в 2023 году — читайте в инструкции на сайте Факты ICTV.
Какие основания для получения украинского паспорта
Вы можете оформить внутренний паспорт гражданина Украины в случае:
- Изменения информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной переменной информации).
- Получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков (РНОКПП) или уведомления об отказе от принятия указанного номера (по желанию).
- Выявления ошибки в информации, внесенной в паспорт.
- Истечения срока действия паспорта.
- Непригодности паспорта для дальнейшего использования. Например, паспорт или фотокарточка имеют повреждения, которые не позволяют визуально идентифицировать личность, прочитать фамилию, имя и т.д.
- Если человек достиг 14-летнего возраста.
- Если лицо достигло 25- или 45-летнего возраста и не обратилось через месяц после достижения соответствующего возраста для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий.
- Наличия у лица паспорта образца 1994 года (по желанию).
- В случае утери старого паспорта.
ШАГ 1. Оформляем паспорт гражданина Украины в виде ID-карты
Оформить паспорт гражданина Украины можно в любом подразделении Государственной миграционной службы.
На сайте ГМС нужно записаться в электронную очередь, предварительно выбрав ваш регион, дату и время.
Во время военного положения сервис работает только в отдельных регионах для оформления паспорта гражданина в виде ID-карты. Также обращайте внимание, что запись в электронную очередь может быть недоступна в отдельных подразделах.
Оформление документов для граждан Украины в работающих подразделениях, которые отсутствуют в сервисе, осуществляется в порядке живой очереди.
Кроме подразделений ГМС, подать документы на украинский паспорт можно в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или Паспортном сервисе ГП Документ.
ШАГ 2. Собираем необходимые документы
Для обмена паспорта вы должны подать следующие документы:
- паспорт, подлежащий обмену;
- документы, подтверждающие обстоятельства, в связи с которыми паспорт подлежит обмену;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя / уполномоченного лица;
- документы, подтверждающие уплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
- документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт (при наличии таких документов);
- одну фотокарточку размером 10 х 15 см (для лиц, которые не могут самостоятельно передвигаться);
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу, в том числе срок действия которого истек (для лица, постоянно проживающего за границей, или постоянно проживавшего за границей и вернувшегося на постоянное проживание в Украину);
- заявление о снятии с консульского учета (для лица, достигшего 14-летнего возраста, постоянно проживавшего за границей и вернувшегося на постоянное проживание в Украину).
Если вы потеряли паспорт или его украли, вам необходимо собрать следующие документы:
- заявление о потере или похищении паспорта образца 1994 года;
- выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта в Украине);
- решение суда об установлении личности (для лиц, которых не было установлено по результатам соответствующей процедуры);
- документ, удостоверяющий личность законного представителя / уполномоченного лица;
- документы, подтверждающие уплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
- документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт (при наличии таких документов);
- одну фотокарточку размером 10 х 15 сантиметров (в случае необходимости);
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу, в том числе срок действия которого истек (для лица, постоянно проживающего за границей, или постоянно проживавшего за границей и вернувшегося на постоянное проживание в Украине);
- заявление о снятии с консульского учета (для лица, достигшего 14-летнего возраста, постоянно проживавшего за границей и вернувшегося на постоянное проживание в Украину).
Если вы достигли 14-летнего возраста и впервые оформляете паспорт, соберите следующие документы:
- свидетельство о рождении;
- паспорт гражданина Украины одного или двух родителей;
- справка о регистрации места жительства (при наличии);
- РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).
Если хотя бы один из родителей не был гражданином Украины на момент рождения ребенка — нужна справка о регистрации лица гражданином Украины.
Она выдается ГМС Украины по месту жительства одного из родителей или консульством Украины в стране рождения ребенка и изымается при оформлении паспорта гражданина Украины впервые.
Когда все необходимые документы собраны, вам необходимо обратиться в подразделение ГМС, ЦПАУ или паспортный сервис ГП Документ.
ШАГ 3. Платим за изготовление паспорта ID-карты
В Государственной миграционной службе отмечают, что общая стоимость административного сбора в случае оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки в течение 20 рабочих дней составляет 450 грн, в том числе:
- стоимость административной услуги — 126 грн;
- стоимость бланка — 324 грн.
Общая стоимость административного сбора в случае срочного (в течение 10 рабочих дней) оформления составляет 820 грн, в том числе:
- стоимость административной услуги — 496 грн;
- стоимость бланка — 324 грн.
В случае обмена вместо утраченного или поврежденного паспорта уплачивается госпошлина в размере 34 грн (два необлагаемых минимума доходов граждан).
В Государственном предприятии Документ:
- Оформление ID-карты впервые с 14 лет — 540 грн;
- Оформление ID-карты вместо старого образца 1994 года или обмен паспорта – за 20 рабочих дней) — 990 грн;
- Срочный обмен ID-карты (10 рабочих дней) – 1 360 грн.
Для граждан, достигших 14-летнего возраста, и получающих паспорт гражданина Украины впервые — административная услуга по оформлению паспорта гражданина Украины в форме карточки предоставляется бесплатно.
ШАГ 4. Забираем паспорт
После того, как вы подали все документы, можно отслеживать состояние вашей заявки на сайте ГМС. Паспорт вам должны выдать не позднее чем через 20 рабочих дней после подачи документов.
Обратите внимание, что во время действия военного положения могут происходить задержки.
ШАГ 5. Узнаем срок действия ID-карты
Лицам в возрасте от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается на четыре года.
Лицам, которым исполнилось 18 лет, паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается со сроком действия 10 лет.
Можно ли оформить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты за границей
Да, граждане Украины, которые находятся за границей, имеют возможность обратиться к размещенному за пределами Украины обособленному подразделению (филиалу, представительству) государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления ГМС, то есть, к обособленному подразделению ГП Документ.
Сейчас такие подразделения работают в Польше, Словакии, Турции, Чехии, Германии и Испании.
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