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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как выбрать электрообогреватель: цены и на что обратить внимание

Как выбрать электрообогреватель: цены и на что обратить внимание
Фото: Depositphotos

В этом году украинцев, очевидно, ждет еще один крайне непростой отопительный сезон.

Поэтому самое время определиться с дополнительными способами обогрева дома.

Возможно ли обогреть дом электрообогревателем и как правильно его выбирать, узнавали Факты ICTV.

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Виды электрообогревателей

  • Кондиционеры

Обогреватели могут служить источником основного или дополнительного отопления. Самыми популярными среди них являются кондиционеры.

Их главное преимущество – в универсальности. Зимой они будут вас согревать, а летом – охлаждать.

Электрообогреватели – какие бывают, как правильно выбрать и сколько стоят

С помощью теплового насоса большинство современных кондиционеров могут нагревать воздух во всей квартире. При использовании 1 кВт электрической энергии кондиционер выдает около 4 кВт тепла.

Однако это эффективно лишь при уличной температуре не ниже -10°С. Если рассматривать кондиционер как главный источник тепла, то лучше покупать модели с электрическим подогревом.

При выборе кондиционера обращайте внимание на уровень шума, класс энергоэффективности, наличие фильтров и других дополнительных функций.

К их недостаткам можно отнести высокую стоимость. Сегодня можно найти кондиционер от 10 до 177 тыс. грн. Конечно, цена зависит от производителя и мощности прибора.

  • Масляные обогреватели

Также довольно популярными являются масляные обогреватели. Их мощность может быть разной – от 1 до 2,5 кВт. Это позволяет создать комфортную температуру в помещении до 25 кв. м.

Электрообогреватели – какие бывают, как правильно выбрать и сколько стоят

Конструкция устройства проста – металлический корпус, внутри которого находится нагревательный элемент и минеральное масло. Работа прибора регулируется с помощью термостата.

В общем масляный обогреватель сможет нагреть помещение за 1-1,5 часа.

При выборе таких обогревателей обращайте внимание на производителя – он должен быть проверенным. Ведь случалось такое, когда масло вытекало, а сама конструкция взрывалась.

Такой прибор обойдется вам от 1,5 до 11,5 тыс. грн. 

  • Электрические конвекторы

Электрические конвекторы часто используют для дополнительного обогрева квартир и домов. Эти обогреватели имеют высокий класс защиты, то есть им не страшно воздействие влаги или пыли.

Их конструкция проста – в корпусе расположен нагревательный элемент, в нижней части есть небольшие отверстия, а вверху – жалюзи. Благодаря этому обеспечивается хорошая циркуляция воздуха, а в результате – и обогрев помещения.

Электрообогреватели – какие бывают, как правильно выбрать и сколько стоят

Среди главных преимуществ – компактность, бесшумность, доступная цена и пожаробезопасность прибора.

Зато электрические конвекторы достаточно энергозатратны в работе, поэтому сэкономить с ними будет трудно.

Стоят они от 1 до 11 тыс. грн.

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Как выбрать электрообогреватель: цены и на что обратить внимание
  • Керамические обогреватели

Также стоит обратить внимание на керамические обогреватели. На вид это цельная керамическая плита, которая объединяет многочисленные керамические частицы.

Плита защищает от пыли и влаги основной нагревательный элемент. С тыльной стороны – металлическая панель. Тепло распространяется вокруг от нагревательного элемента.

Этот вариант сочетает в себе практичность, безопасность, эстетичность (подойдет для любого интерьера), бесшумность и удобство.

Среди недостатков – они долго нагревают помещение. Цена на них варьируется от 1,5 до 7,5 тыс. грн. 

  • Тепловентиляторы

Также можете обратить внимание на тепловентиляторы. Они компактные, недорогие и способны быстро нагревать помещение.

Однако при нагревании они сушат воздух и пыль, что может вызвать неприятный запах. Стоят тепловентеляторы от 300 до 6 тыс. грн.

К тому же после выключения температура воздуха быстро опускается, потому как основной источник тепла они точно не подойдут.

Как выбрать электрообогреватель

Выбор зависит от требований человека, ведь у каждого типа прибора есть свои особенности, которые нужно учитывать.

Какой бы обогреватель вы ни выбрали, всегда обращайте внимание на их энергоэффективность.

Энергоэффективные обогреватели будут нагревать помещение лучше, а электроэнергии тратят значительно меньше.

При выборе обогревателя обратите внимание на его мощность: чем она выше, тем больше тепла за единицу времени выработает устройство, и тем быстрее повысится температура воздуха в помещении.

Электрообогреватели – какие бывают, как правильно выбрать и сколько стоят

При выборе следует проконсультироваться со специалистом – он учтет все пожелания и поможет выбрать достойный вариант для вашего дома.

Также перед покупкой такого оборудования убедитесь, что дома все хорошо с проводкой. Не стоит покупать обогреватели с мощностью более 2 киловатт, ведь проводка в наших квартирах плохо переносит высокую нагрузку.

Не забывайте о правилах безопасности и обращения с такими приборами.

Избегайте попадания жидкости на включенный прибор, не накрывайте его во время работы, не используйте обогреватели для сушки белья и держите устройство на расстоянии не менее 50 см от мебели.

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Как выбрать электрообогреватель: цены и на что обратить внимание

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