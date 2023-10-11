Как проверить, готов ли загранпаспорт: пошаговая инструкция

Полномасштабная война с РФ вынудила миллионы наших сограждан стать переселенцами. Для многих из них остро встал вопрос получения загранпаспорта, дающего право пересекать государственную границу, а также служащего подтверждением гражданства Украины. Как проверить, готов ли загранпаспорт – читайте в материале.

Как проверить, готов ли загранпаспорт: полный гайд

Проверяют готовность биометрического загранпаспорта на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины. Для этого воспользуйтесь пошаговым гайдом:

Зайдите на сайт ГТСУ. В разделе Сервисы выберите вкладку Проверка состояния оформления документов. Заполните форму. В первом слоте выберите Паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Далее выберите, для кого оформлялся паспорт – для взрослого или ребенка. Введите серию и номер паспорта. Ожидайте информацию о готовности документа.

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