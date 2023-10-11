Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Качались люстры в Ужгороде, почувствовали во Львове: в Украине произошло землетрясение
Срочно
Шахеды попали в логистическую инфраструктуру Одесчины – ОВА
Общество Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине

Мобілізація, військові ЗСУ, військові
Фото: Depositphotos

3 марта 2022 года был утвержден указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения. В тот же день в Украине была объявлена всеобщая мобилизация.

Всеобщая мобилизация была введена на 90 дней, однако с тех пор она была несколько раз продлена.

До какого числа продолжена всеобщая мобилизация в Украине 2023 ‒ далее в нашем материале.

Сейчас смотрят

Всеобщая мобилизация 2023 ‒ дата

С началом полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже не единожды:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года; 
  • с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 15 ноября 2023 года.
Читайте также
Всеобщая мобилизация в Украине 2023: как проходит и будут ли изменения
Військовий, мобілізація

Что предусматривает всеобщая мобилизация в Украине

Всеобщая мобилизация — это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

Она касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация проводится в течение 90 дней после ее объявления. В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

После ее объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу.

При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также читайте: 

Война в Украине, Военное положение, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Отсрочка от мобилизации для студентов 2023: кто имеет право и что делать, если пришла повестка
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
В реанимации умерла женщина: жертвами удара по Грозе стали уже 56 человек
Удар по селу Гроза 5 жовтня 2023
Передача ATACMS Украине не исключена — Кирби
ATACMS
Мир довольно быстро приближается к глобальной войне — Буданов
Кирило Буданов
В Украине могут ввести штрафы для ресторанов за нарушение комендантского часа
Ресторан, кафе, застілля

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко | Обстрел Никополя | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Эвакуация украинцев из Газа | Помощь США разделят между… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Диверсант закладывал взрывчатки на АЗС | Искренние признания оккупанта в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Атака на Полтавщину | Дания передаст F-16 уже в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь