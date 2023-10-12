Это поможет выстоять во время войны: Зеленская в интервью Фроляк дала совет украинцам

Помогая окружающим держаться во время войны и в сложных жизненных ситуациях, мы подсознательно помогаем и себе.

Об этом в интервью главному редактору программы Факты Елене Фроляк рассказала первая леди страны Елена Зеленская.

Жена президента отметила украинскую стойкость, которая держится, в частности, на взаимопомощи.

Сейчас смотрят

— Каждая страна в мире заинтересована в том, чтобы взращивать свою устойчивость через устойчивость каждого из граждан, потому что так возникает общественная устойчивость. Мы, кажется, уже доказали всему миру, что украинское общество устойчиво. И даже не просто доказали — мы удивили и шокировали своей стойкостью. Мы должны осознать, что нам дало эти силы, и лелеять это в себе. Помогая другим, мы подсознательно помогаем и себе держаться. Еще я вижу корни нашей стойкости в нашем национальном самосознании, в нашей культуре, в нашей исторической памяти, — сказала Зеленская.

Она также рассказала, как поддерживать собственное ментальное здоровье и заботиться о нем:

— Хороший совет от Стивена Фрая, который в этом году был ведущим третьего Саммита первых леди и джентльменов. Господин Фрай является активистом борьбы за здоровую психику. Его совет — прежде всего быть искренним с собой, честно признавать свои тревоги и проблемы. Это, конечно, самое сложное, потому что все мы привыкли играть роли, которые сами себе назначили или которые назначило нам общество. А быть честным с собой означает смелость выйти на время из какой-то роли, например, из той, где вы тянете все на себе и никогда не устаете. Правдивость с собой нужна, чтобы вовремя восстановиться и не сломаться. Это, кстати, первый шаг во многих психологических реабилитационных программах. Мне кажется, это может подтолкнуть большинство людей задуматься о том, чтобы позаботиться прежде всего о себе, потому что это ответственно и позволит потом позаботиться о других.

Кроме того, Зеленская сообщила, что в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья продолжается подготовка военных психологов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.