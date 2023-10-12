Осенние каникулы в школах Киева: в КГГА сделали заявление по датам

В Киеве школьники уйдут на осенние каникулы 23 октября и вернутся к учебе 30 числа, сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, такая структура учебного года была утверждена для столичных школ еще до его начала, и “причин для их переноса пока нет”.

— До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью и соблюдая алгоритм действий в случае объявления воздушной тревоги до начала обучения, — добавил чиновник.

Он рассказал, что во время каникул дети смогут посещать кружки и компенсаторные занятия по различным предметам, организованные в учебных заведениях, а для учителей подготовили вебинары и тренинги по психологической поддержке школьников и повышению профессионального мастерства.

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В то же время учреждения дошкольного и внешкольного образования в этот период будут работать в обычном формате.

Мондриевский напомнил, что с 10 октября в Киеве начали подключать к теплоснабжению учреждения социальной инфраструктуры — больницы, школы, детсады (по заявкам руководителей).

С графиком каникул на весь учебный год 2023-2024 в Киеве определились еще в середине августа.

Источник : КГГА

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