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Анна Голишевская, редактор ленты

Прожиточный минимум 2024: размер и что предлагает проект госбюджета

Прожиточный минимум 2024: размер и что предлагает проект госбюджета
Фото: Unsplash

Правительство уже определилось с размером прожиточного минимума и утвердило госбюджет на 2024 год. Какой размер прожиточного минимума в 2024 году – узнавали Факты ICTV.

Прожиточный минимум 2024: сумма

В законопроекте № 10000 О Государственном бюджете Украины на 2024 год предлагают установить с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2 920 грн.

Что касается основных социальных и демографических групп населения, то суммы будут следующими:

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  • на детей до 6 лет – 2 563 грн;
  • на детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;
  • для трудоспособных лиц – 3 028 грн;
  • для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи – 2 102 грн;
  • для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплату которых регулируют специальные законы, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 грн;
  • для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 грн;
  • для  лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 грн.

Какой будет минимальная зарплата в 2024 году

С 1 января 2024 года минимальную зарплату предлагают установить:

  • в месячном размере: с 1 января – 7 100 грн, с 1 апреля – 8 000 грн;
  • в почасовом размере: с 1 января – 42,6 грн, с 1 апреля – 48 грн.

Размер минимальной зарплаты, применяемой в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решениям суда, предлагают определить на уровне 1 600 грн.

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Бюджет Украины, Деньги, Прожитковий мінімум
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