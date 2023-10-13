Могут ли забрать квартиру за долги во время военного положения: объяснение адвоката

Многие украинцы покупают собственное жилье в кредит. Однако случаются ситуации, когда человек по определенной причине теряет возможность своевременно выплачивать средства по ипотеке, в результате чего образуется долг.

Могут ли в Украине забрать квартиру за кредитные долги во время военного положения – далее в материале.

Могут ли забрать квартиру за долги во время военного положения

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Обо всех нюансах Факты ICTV расспросили у Владислава Зайцева – адвоката АО ЮК АРЕС, члена Совета комитета Ассоциации юристов Украины по миграционному праву, юриста Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением.

Адвокат обратил внимание, что на период военного положения и в течение 30 дней после его завершения в Украине действует мораторий на обращение взыскания на недвижимость физлиц, которая находится в ипотеке по потребительским кредитам.

Обращение взыскания обычно предусматривает арест имущества должника, его изъятие и принудительную реализацию.

В указанный период:

Кредитор не может получить право собственности на недвижимое имущество должника.

Запрещено продавать предмет ипотеки (т. е. находящееся в кредите жилье).

Запрещено выселять жильцов из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, по которым есть решение суда об обращении взыскания.

Запрещено реализовывать находящееся в ипотеке жилье на электронных торгах.

Это предусмотрено изменениями к закону Украины Об ипотеке, которые были утверждены в начале полномасштабной войны (пункт 5-2 Заключительных положений).

– То есть кредитор не может реализовать свои права на получение права собственности на предмет ипотеки, продать его любому другому лицу и реализовать его на электронных аукционах, — подчеркнул Владислав Зайцев.

Эти ограничения не действуют для недвижимости, переданной в ипотеку по кредитным договорам, которые были заключены после 17 марта 2022 года. То есть, если человек взял кредит на жилье после этой даты, кредиторы могут инициировать изъятие недвижимости за долги.

Еще один нюанс: ограничения на изъятие жилья должника действуют именно для потребительских кредитов. Иначе говоря, если человек брал средства на приобретение квартиры/дома, а не на предпринимательскую деятельность.

Могут ли микрофинансовая организация (МФО) или банк забрать жилье во время военного положения

– Теоретически – да. Но этому должна предшествовать соответствующая процедура: 1) реализация предмета ипотеки; 2) реализация недвижимого имущества в пределах исполнительного производства, – отметил Владислав Зайцев.

Относительно первого варианта есть ограничения, описанные выше (мораторий во время военного положения).

А реализация недвижимости в рамках исполнительного производства имеет четкую процедуру:

Перед открытием производства суд должен вынести решение о взыскании задолженности с физлица.

На основании решения суда кредитору выдается исполнительное письмо, с которым он направляется к исполнителю. Открывается исполнительное производство.

В первую очередь взимаются денежные средства должника.

Если средств недостаточно, требования кредитора могут удовлетворить за счет недвижимого имущества должника, в том числе жилья. Происходит арест и описание имущества, его оценка. После этого имущество будет реализовано на электронном аукционе.

Следует отметить, что если должник или его недвижимость находятся на территории активных боевых действий/временно оккупированной территории, исполнитель не имеет права инициировать процедуру изъятия жилья.

– На период военного положения существует запрет на любые меры принудительного исполнения решений на указанных территориях, — уточнил адвокат.

За какую сумму долга могут забрать квартиру

Это может произойти, если задолженность составляет более 20 размеров минимальной заработной платы, то есть более 134 тыс. грн по состоянию на 2023 год.

Размер минимальной зарплаты с 1 января 2023 года – 6,7 тыс. грн.

Что делать, если угрожают забрать квартиру за долги

Владислав Зайцев советует не паниковать и сразу обращаться к юристам.

– Они смогут проанализировать законность требований кредиторов относительно вашего жилья. Обычно кредиторы используют такие меры как психологическое давление на должника для выполнения им своих обязательств, не более, — подчеркнул адвокат.

Поэтому первичная консультация у юриста предоставит владельцу жилья видение дальнейшего поведения и линии защиты.

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