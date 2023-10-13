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Общество
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение юристов

мама і дитина
Фото: Pixabay

С начала полномасштабной войны в Украине отменили обязательное разрешение каждого из родителей на выезд ребенка за границу. Изменилась ли ситуация сейчас — Фактам ICTV рассказали управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Александр Курявый и Никита Муренко.

— На период военного положения выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально заверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении ребенка или документов, содержащих сведения о личности, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы, — сообщают юристы.

В частности, ребенок, достигший 16-летнего возраста, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы страны.

— То есть, после достижения соответствующего возраста не нужно просить разрешения второго родителя, чтобы выехать с ребенком за границу. Это действует независимо от военного положения, — добавляют эксперты.

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Выезд за пределы Украины ребенка, которому еще не исполнилось 16 лет, в сопровождении матери или отца возможен без нотариального согласия их обоих. Нужно только свидетельство о рождении ребенка.

Нотариальное согласие обоих родителей не требуется и в случае, если такой ребенок выезжает за границу с одним из его родственников — бабушкой, дедушкой, мачехой, отчимом или совершеннолетним братом, сестрой. Из документов необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий родственные связи. Его не нужно заверять нотариально.

— Однако в этом случае лучше отдельно посмотреть правила пересечения границы той страны, в которую планируете въезд, ведь у них возможны другие требования, согласно которым может понадобиться согласие одного из родителей, — объясняют специалисты.

Если ребенок едет за границу с третьими лицами, которые не являются его родственниками, требуется письменное согласие одного из родителей. Документ должен быть заверен органом опеки или нотариально. Кроме того, с собой необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность взрослого, который его сопровождает.

Таким образом, в условиях военного положения для выезда за границу ребенка, не достигшего 16 лет, согласие второго родителя не требуется.

Война в Украине, за кордон
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