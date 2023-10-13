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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат

Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Фото: Unsplash

Недавно в ПФУ рассказали об условиях назначения пенсии по инвалидности. Ее предоставляют в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа, предусмотренного статьей 32 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, и независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на нее или после ее прекращения. Однако что известно о суммах пенсии по инвалидности и о размере выплат для лиц с инвалидностью 2 группы – читайте в материале.

Суммы пенсии по инвалидности в 2023 году

Для получения пенсии по инвалидности II группы нужно иметь определенный страховой стаж – 1-14 лет. После назначения лица с инвалидностью II группы получают 90% пенсии по возрасту, лица с инвалидностью I группы получат 100% пенсии по возрасту, а III группы – 50% пенсии по возрасту.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности 2023

  • для лиц с инвалидностью I группы – 2300 грн;
  • для лиц, не работающих, с инвалидностью II и III групп – 2 100 грн;
  • для лиц, работающих, с инвалидностью II и III групп – 2 093 грн.

Пенсия для лиц с инвалидностью в результате войны 2023

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше: для второй группы – 10 988,25 грн, первая группа получает 13 604,50 грн, а третья – 7 534,80 грн.

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