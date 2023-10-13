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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Какую социальную помощь могут получить лица с инвалидностью II группы в 2023 году

Какую социальную помощь могут получить лица с инвалидностью II группы в 2023 году
Фото: Depositphotos

В Украине каждое лицо с инвалидностью получает соответствующие социальные выплаты и льготы. Размер выплат и перечень льгот зависит от группы инвалидности, установленной определенному лицу.

Какую социальную помощь получают лица с инвалидностью II группы В Украине в 2023 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Лица с инвалидностью II группы: какую социальную помощь получают 2023

Лица с инвалидностью II группы обычно имеют значительные ограничения жизнедеятельности, однако могут обслуживать себя самостоятельно и не нуждаются в постоянном уходе или помощи.

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Также люди, которым установлены II группы инвалидности, могут самостоятельно передвигаются, способны учиться, работать, ориентироваться и общаться.

Еще люди, имеющие инвалидность II группы, получают соответствующие пенсии по инвалидности. В 2023 году их размер зависит от группы инвалидности:

  • лица и группы и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, получают 100% размера пенсии по возрасту;
  • лица II группы и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту;
  • лица III группы и страховым стажем от 1 до 14 лет-50% пенсии по возрасту.

Точная сумма, которую получают люди с инвалидностью II группы, зависит от того, какой у них стаж и зарплата. То есть сумма высчитывается индивидуально.

В то же время минимальный размер пенсионных выплат людям с инвалидностью в 2023 году:

  • для I группы — 2 300 грн;
  • для лиц, которые не работают и имеют II-III группы, — 2 100 грн;
  • для лиц, работающих и имеющих II-III группы, — 2 093 грн.

Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности при наличии страхового стажа.

Также лицам с инвалидностью предусмотрена государственная социальная помощь. Ее размер составляет 2 100 грн и выплачивается она:

  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Кроме того, лица с инвалидностью II группы имеют право на различные льготы.

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Пенсія

інвалідність, люди з інвалідністю, Пенсії, Соціальні виплати
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