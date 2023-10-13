С детьми, домашними любимцами и в одиночку: какие документы нужны для выезда за границу

Во время действия военного положения условия пересечения государственной границы несколько изменились. Перед поездкой за пределы Украины стоит ознакомиться с перечнем необходимых документов.

Какие документы необходимы для пересечения границы – узнавали Факты ICTV.

Документы для одного человека

Если вы решили поехать за границу без детей, родственников или животных, вам необходимо иметь:

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паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт.

Выезд за границу по паспорту гражданина Украины в форме карточки возможен только в случае заключения соответствующих межгосударственных соглашений (сейчас такие соглашения заключены с Турецкой Республикой и Грузией).

Для выезда в другие страны необходимо иметь загранпаспорт.

Однако перед поездкой обязательно уточняйте информацию в конкретных странах, границы которых вы планируете пересекать, в соответствующих консульствах или посольствах.

Не все страны пропустят вас только с украинским паспортом, поэтому стоит выяснять отдельно относительно каждой страны.

Документы для пересечения границы с детьми

Чтобы пересечь границу с детьми до 18 лет, вы должны иметь:

свидетельство о рождении ребенка до 14 лет/паспорт гражданина Украины с 14 лет;

дополнительные документы, подтверждающие родственные связи с ребенком. Если у матери и ребенка разные фамилии, в таком случае дополнительно может понадобиться: свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака и тому подобное;

загранпаспорт матери;

загранпаспорт ребенка (не нужен только при внесении информации о ребенке в загранпаспорт матери).

Документы для пересечения границы с животными

После начала полномасштабной войны в Украине страны Евросоюза ввели для украинцев упрощенный режим пересечения границы.

Соблюдения ни одного из необходимых к тому пунктов — не требовали. А чипировали и прививали прямо на границе. Сейчас же все требования вновь обрели силу.

Если вы вывозите животное за границу, оно должно:

быть привито против бешенства не ранее чем за 30 дней до выезда;

иметь паспорт европейского образца;

иметь справку о состоянии здоровья, выданную за пять дней до выезда;

иметь чип;

тест на антитела.

Паспорт европейского образца должен содержать следующую информацию:

отметку о комплексной вакцинации против вирусных болезней. Последняя вакцинация должна быть проведена не позднее 30 дней и не ранее одного года до даты отъезда;

фото животного до достижения им одного года;

отметку о чиповании с указанием даты чипования и локализации микрочипа;

информацию о вакцинации против бешенства (название вакцины, подпись, печать, дата);

информацию об обработках против экто- и эндопаразитов (против блох и глистов).

Также при себе нужно иметь:

международный ветеринарный сертификат на животное;

справку о том, что ваш любимец не представляет племенной ценности.

Также животное должно иметь идентификацию клеймом или микрочипом. Кроме того, микрочип должен соответствовать стандартам ISO 11784, ISO 11785.

Какие документы нужны мужчинам при пересечении границы

Во время действия военного положения в Украине мужчины возрастом от 18 до 60 лет не могут пересекать границу страны. Те мужчины, которые могут уехать, должны иметь:

внутренний паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

документ, подтверждающий его принадлежность к группе выезжающих (справка об установлении инвалидности, документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки, удостоверение отца многодетной семьи и т.п.).

Документы для пересечения границы — список

Для всех граждан Украины главные документы – внутренний паспорт и заграничный. Поэтому эти два документа обязательны для любой группы.

Мужчины с инвалидностью — удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

— удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи. Люди, забронированные на период мобилизации и военное время — удостоверение об отсрочке от призыва (бронь) и командировочные документы.

— удостоверение об отсрочке от призыва (бронь) и командировочные документы. Многодетный отец или мать – свидетельство о рождении всех детей, удостоверение родителей многодетной семьи.

– свидетельство о рождении всех детей, удостоверение родителей многодетной семьи. Мужчина или женщина, самостоятельно воспитывающие малолетних детей — свидетельство о смерти мужа (жены) и свидетельство о рождении всех детей.

— свидетельство о смерти мужа (жены) и свидетельство о рождении всех детей. Опекуны , приемные родители и т.п., на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет — документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечительство, а также письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.

, — документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечительство, а также письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации. Лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью — документ, подтверждающий инвалидность и родственные связи.

О других условиях выезда и необходимых документах для пересечения границы можно прочитать на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, чтобы упростить доступ к соответствующей информации, Госпогранслужба усовершенствовала работу чат-ботов на официальном вебсайте ведомства и в приложении Telegram.

С их помощью можно быстрее узнать правила пересечения границы, ограничения, касающиеся мужчин возрастной категории 18-60, и получить ответы на множество других вопросов.

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