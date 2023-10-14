Как сэкономить зимой на коммуналке: какие приборы стоит использовать ограничено

Цены на электричество в Украине повысили с 1 июня 2023 года, и хотя дальше тарифы поднимать не планируют, актуальным остается вопросом экономии. Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы и что делать, чтобы платить меньше — читайте в материале Фактов ICTV

Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы

Есть электроприборы, которые “пожирают” огромное количество электроэнергии. К ним можно отнести обогреватель, бойлер, электроплиту, холодильник, стиральную машину, электрочайник. Так, по подсчетам Минэнерго, в двухкомнатной квартире, в которой проживает семья из четырех человек, обогреватель, бойлер и электроплита (микроволновка, электродуховка) суммарно составляют до 70% общего суточного использования электроэнергии.

Для более детального понимания ситуации рассмотрим средние показатели потребления энергии базовыми приборами:

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обогреватель — 0,5-1,5 кВт в час;

бойлер — 2,5 кВт в час;

холодильник в зависимости от размера и внешних факторов — от 210 до 470 кВт в час;

стиральная машинка — 1,8-2,3 кВт при использовании режимов с нагревом воды и быстрыми оборотами;

электрочайник — от 1 до 2 кВт, если суммарная работа прибора 15 минут в день, в месяц получается 11 кВт;

электрическая плита — 3-3,5 кВт в час;

духовой шкаф — 2,3 кВт в час;

пылесос — 2,5 кВт в час.

Стоит отметить, что количество потребления электроэнергии стиральной машиной зависит от режима стирки, поэтому приведенные цифры являются условными и могут быть ниже. Играет роль загрузка барабана, тип ткани одежды и степень образования накипи на нагревательном элементе.

Мультимедийные приборы, такие, как телевизор (около 1 кВт в месяц), музыкальный центр (в среднем 1 кВт в месяц), DVD-плеер (0,5 кВт в месяц), компьютер (3,6 кВт в месяц) потребляют все вместе 6 кВт в месяц.

Утюг и фен имеют примерно одинаковую мощность. Если включать эти приборы минимум на час в неделю, то за месяц наберется около 6 кВт использованной электроэнергии.

В целом на потребление приборами энергии влияет температура воздуха, влажность, режим работы, время работы и прочее. Например, если на кухне холодильник или морозильная камера стоят рядом с плитой или батареей, они будут брать больше энергии, из-за борьбы с лишним теплом.

Что нужно делать, чтобы экономить электроэнергию

Следующие советы от Госэнергоэффективности способны повысить культуру потребления и сохранить ваши денежки в карманах.

Итак, чтобы сэкономить на коммуналке, нужно заменить все лампы накаливания на светодиодные. По данным ДТЭК, больше всего электроэнергии идет на освещение дома. Так, в случае, если лампа мощностью 75 Вт в прихожей работает 2 часа в сутки, в туалете — час, в ванной — 3 часа, на кухне — 5 часов, в одной из комнат — 6 часов, то за месяц только за освещение наберется 65,2 кВт.

В случае же замены ламп накаливания энергосберегающими (0,022 кВт в час), месячное потребление света можно сократить до 19 кВт/ч. Также стоит отдавать предпочтение экономным режимам работы оборудования.

Кроме того, не лишним будет в пиковые часы (08:00-10:00, 17:00-23:00) ограничить потребление электроприборов и греть, например, воду на газовой плите.

Желательно готовить в духовке несколько блюд одновременно. После можно и дверцу открыть, чтобы использовать остаточную теплоту для обогрева кухни.

Своевременное техническое обслуживание приборов также способно уменьшить потребление электроэнергии. Поэтому удаляйте накипь из чайника и бойлера, размораживайте холодильник, чистите фильтры и мешок пылесоса.

Не пренебрегайте и общими рекомендациями по эксплуатации от производителей техники. Так, например, умеренная загрузка стиральной машинки и установка температуры стирки на 30 градусов способна сохранить несколько киловатт.

И не ставьте полный чайник воды на электроплиту, если вам нужна лишь чашка чая или кофе. А еще, конечно, выключайте приборы из розеток, когда вы ими не пользуетесь. Не стоит оставлять ноутбук постоянно включенным в сеть, а тем более на ночь.

Не лишним будет установить многотарифный счетчик электричества. Он позволяет считать расход тока по разным тарифам в течение суток и экономить до 15-30% расходов. С его помощью некоторую технику можно перевести в режим ночной эксплуатации, например, посудомоечную и стиральную машины, бойлер, мультиварку.

К слову, ранее Факты ICTV писали, сколько будут платить украинцы за коммуналку зимой 2023-2024.

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