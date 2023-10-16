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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Алименты в Украине 2023: какой размер выплат

Алименты в Украине 2023: какой размер выплат
Фото: Depositphotos

Алименты — это ежемесячные выплаты на содержание ребенка, которые должен платить один из родителей (проживающий отдельно от ребенка).

В Семейном кодексе отмечается, что родители должны содержать ребенка от рождения до достижения совершеннолетия (18 лет).

Родители также должны платить алименты и на совершеннолетнего ребенка (до достижения 23 лет). Это касается случаев, когда тот нуждается в материальной помощи в связи с нетрудоспособностью или обучением.

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Какой размер алиментов в 2023 году и особенности во время военного положения — смотрите в материале Фактов ICTV.

Размер алиментов 2023

Выплат на содержание ребенка должно хватать для гармоничного развития ребенка.

На самом деле, алименты служат как один из способов защитить интересы ребенка после развода родителей.

Алименты не могут быть меньше половины прожиточного минимума, определенного для детей определенной возрастной категории.

Согласно закону о Госбюджете на 2023 год, прожиточный минимум на детей в возрасте до 6 лет — 2 272 грн.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет прожиточный минимум составляет 2 833 грн.

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Это указано в Семейном кодексе Украины.

То есть минимальный размер алиментов на ребенка в возрасте до 6 лет — 1 136 грн.

Дети в возрасте от 6 до 18 лет 1 416,5 грн.

Согласно ч. 5 ст. 183 СКУ, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка. То есть максимум, что должен платить один из родителей на ребенка до 6 лет 22 720 грн.

А для детей от 6 до 18 лет 28 330 грн.

От чего зависит размер алиментов

При установлении размера алиментов суд обращает внимание на:

  • состояние здоровья и материальное положение ребенка и родителей;
  • наличие у плательщика алиментов других детей или нетрудоспособных родственников;
  • другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Кроме того, размер выплат зависит от квартала года, в котором были присуждены алименты, поскольку прожиточный минимум на детей довольно часто увеличивается.

Но установленный размер алиментов может быть пересмотрен и изменен. Для этого мама или папа (с кем проживает ребенок) должны подать исковое заявление в суд.

С каких доходов уплачиваются алименты

При установлении суммы алиментов суд обращает внимание на:

  • основную заработную плату;
  • пенсии;
  • все виды доплат или надбавок к зарплате, а также премии;
  • дополнительные оплаты за сверхурочную работу, работу в праздничные, нерабочие и выходные дни, а также плату, сохраняющуюся во время отпуска;
  • вознаграждения;
  • доплаты и различную государственную помощь;
  • стипендии;
  • плату за аренду земельного участка или земельной доли (пая);
  • другие виды заработка.

Алименты должны уплачиваться:

  • в срок, который установлен в Исполнительном листе или Постановлении о взыскании алиментов;
  • до десятого числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется взыскание;
  • не позднее трехдневного срока со дня, установленного для выплаты заработной платы, пенсии, стипендии и тому подобное.

Особенности уплаты алиментов во время войны 2023

Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено, что во время действия военного положения на территории Украины прекращаются обращения о взыскании на заработную плату или другой доход должника, однако этот закон не распространяется на взыскание алиментов. 

То есть, вопрос взыскания алиментов во время войны не претерпел изменений, кроме выполнения решений на временно оккупированных территориях Украины.

То есть, если один из родителей не платит алиментов, то другой может подать исковое заявление в суд и принудительно взыскать выплаты на ребенка.

Кроме того, тот из родителей, с кем проживает ребенок, может обратиться в суд с заявлением на уменьшение или увеличение суммы алиментов.

Также алименты взыскиваются во время военного положения с военнослужащих и тех, кто потерял работу.

За неуплату выплат на ребенка должников будут наказывать:

  • взыскание по решению суда пени в размере 1% суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки;
  • предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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Алименты в Украине 2023: какой размер выплат

Алименты, виплати, Выплаты на детей, Деньги
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