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Анна Голишевская, редактор ленты

Помощь оставшимся в Украине украинцам: выплачивается ли и как отличить от мошенничества

Помощь оставшимся в Украине украинцам: выплачивается ли и как отличить от мошенничества
Фото: Unsplash

В социальных сетях, в частности Tik Tok, распространяется информация о выплатах для украинцев во время войны 2023. На видео можно увидеть целый ряд манипуляционных признаков: искаженные голоса известных телеведущих, яркие заголовки и якобы быстрые методы получения средств за несколько кликов. Что известно о выплатах украинцам и какую опасность они могут нести для общества – читайте в материале.

Помощь оставшимся в Украине украинцам: что известно

В настоящее время в Украине действует множество программ поддержки для ВПЛ. К примеру:

  1. Государственная помощь (2000 грн для взрослых и 3000 – для детей и лиц с инвалидностью).
  2. Выплаты от Красного Креста (2500 грн в месяц).
  3. Выплаты от Юнисеф. Спільно (2220 грн).
  4. Агентство ООН по делам беженцев UNHCR (2220 грн.).
  5. Всемирная продовольственная программа ООН (тоже 2220 грн.).
  6. Норвежский совет по делам беженцев NRC (2220 грн на человека).
  7. Эстонский совет по делам беженцев (2220 в месяц).

Чаще всего средства перечисляют проживающим в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

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Важно понимать, что учитывают различные критерии уязвимости, в частности потерю кормильца, потерю жилья или его значительные разрушения, инвалидность или тяжелое состояние здоровья, или же одинокая мать/отец с несовершеннолетними детьми и т. д.

Помощь оставшимся в Украине украинцам: что не так с выплатами

В соцсетях все чаще можно увидеть видео, на которых обещают выплаты всем украинцам (не только ВПЛ), если они выполнят ряд определенных действий.

@freshnews118

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Чаще всего воображаемыми средствами людей заставляют подписываться на телеграмм-каналы или страницы в социальных сетях. Мол, после этого шага придет заявка для регистрации, а далее – и сами средства. Однако целью таких шагов может быть банальный прирост живой аудитории в соцсетях.

Помощь оставшимся в Украине украинцам: мошеннические схемы 2023

Важно, что из более чем 20 схожих видео в Tik Tok после просмотра контента нам предлагают зайти в шапку профиля (небольшой блок над лентой пользователя, куда можно добавить аватар, ник, имя, описание деятельности, ссылку).

Помощь оставшимся в Украине украинцам: мошеннические схемы 2023

Под разными видео и разными учетными записями ссылка переправляет только на один канал в Telegram.

Помощь оставшимся в Украине украинцам: мошеннические схемы 2023

На нем почти нет информации о выплатах украинцам. Зато – много новостей и более 200 тысяч подписчиков. Вверху канала есть закрепленное сообщение под названием Выплаты для украинцев.

Помощь оставшимся в Украине украинцам: мошеннические схемы 2023

Перейдя по нему, можно увидеть, что все эти выплаты – это всем известная сборка получения помощи от ООН, Дії, Красного Креста и т. д.

Помощь оставшимся в Украине украинцам: мошеннические схемы 2023

То есть канал предлагает подать заявку на проверенные виды финансовой помощи, но они касаются не всех украинцев, а только ВПЛ. К тому же информация не является новой. Важно понимать, что манипуляционными видео заголовками можно не только набрать аудиторию в соцсетях, но и вывести ваши средства.

Спекулируя на темах денежной помощи, ряд ссылок в соцсетях могут перевести вас в интернет-банкинг и т. д., чтобы получить данные вашей карты или номер телефона.

Таким образом, можно с легкостью зайти в настоящий интернет-банк и вывести деньги со счета.

Поэтому важно четко проверять какие заявки вы заполняете и по каким ссылкам в соцсетях переходите. Подавайтесь только на проверенные ресурсы (на сайтах официальных международных представительств).

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