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Анна Голишевская, редактор ленты

Что делать, если повестку вручили через почтовый ящик: отвечает эксперт

Что делать, если повестку вручили через почтовый ящик: отвечает эксперт
Фото: Unsplash

В Украине продолжается общая мобилизация 2023. Военнообязанным продолжают вручать повестки, однако не всегда лично в руки. Нередко сообщения о вызове в ТЦК оставляют в почтовых ящиках. Повестка в почтовом ящике: к чему обязывает и как реагировать – читайте в материале.

Что делать, если повестку вручили через почтовый ящик: объяснение

По словам юриста Виктора Мазура, если повестку оставили у двери или положили в почтовый ящик, вы можете не ехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Повестку должны вручить лично в руки военнообязанному.

Какие еще есть условия для вручения повестки

Юрист отмечает, что повестка должна быть вручена сразу в руки, на ней должна быть обязательно подпись о вручении и получении повестки.

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Бывает и такое, что повестку просто запихивают в дверь или передают кем-то из ваших близких.

Это тоже не будет считаться надлежащим сообщением (как и звонок по телефону). Поэтому явка по такой повестке необязательна. Такой документ не создает юридических последствий и ответственности.

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війна, Война в Украине, мобілізація
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