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Статус участника боевых действий: что это и какие льготы

Статус участника боевых действий: что это и какие льготы

Участниками боевых действий являются лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе воинских подразделений, соединений или объединений всех видов войск ВСУ.

Кому предоставляется статус участника боевых действий и что он предусматривает — читайте в материале Фактов ICTV.

Кому предоставляется статус УБД

Получить статус участника боевых действий могут:

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  • военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, военных прокуратур, полицейские, лица рядового, начальствующего состава;

А также военнослужащие МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы и все другие военные формирования, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операциию.

  • лица, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

Статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые были привлечены к проведению антитеррористической операции и задействованы к военным мерам по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на территории Украины.

Соответственно, участник боевых действий — это человек, который принимал непосредственное участие в военных действиях и защищал территориальную целостность Украины.

Чтобы получить статус участника боевых действий необходимо иметь документы, которые бы подтвердили участие в военных действиях. Также важно, чтобы срок участия в антитеррористической операции превышал 30 дней.

Льготы для УБД

Украинское законодательство содержит немало актов, которыми предусмотрены льготы для участников боевых действий.

Если вам присужден статус УБД, у вас будут следующие льготы:

  • бесплатное получение лекарств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
  • 75% скидки на коммунальные платежи;
  • 75% скидки на топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению;
  • бесплатный проезд на все виды общественного транспорта;
  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением специалистов;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;
  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное для вас время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
  • первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом.
  • УБД, получившие ранения, контузию или увечье во время войны, обеспечиваются жилой площадью;
  • получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
  • первоочередное право на вступление в жилищные кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческих обществ, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;
  • бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом независимо от наличия железнодорожного сообщения;
  • по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;
  • первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, ЖКХ, междугородного транспорта.

Также участникам боевых действий предоставляются пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, выплачиваемая вместо пенсии.

Кроме того, ежегодно до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере, который определяется Кабмином.

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Война в Украине, Украинская армия, учасники
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