Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

ZOA помощь: кто и как может получить деньги от международной организации

Допомога
Фото: Unsplash

ZOA – это международная организация из Нидерландов. Она оказывает помощь пострадавшим в результате войны в Украине. ZOA помощь: как получить и что предлагают – читайте в материале.

Международная организация ZOA сейчас помогает украинцам, пострадавшим в результате войны. На сайте ZOA указано, что организация помогает материально – выплачивая пособие.

Получить средства могут следующие группы людей:

  • зарегистрированные ВПЛ;
  • незарегистрированные ВПЛ;
  • пострадавшее от конфликта население на подконтрольной правительству территории Украины.

В каких регионах и чем именно занимается организация:

  1. Ужгород. Финансовая помощь ВПЛ, которые находятся на территории Закарпатья (на этот момент очередной проект на стадии завершения. Через Telegram люди могут заполнить онлайн-анкету, и в случае появления нового проекта могут быть отобраны для участия). Также на данный момент в Закарпатье стартует проект по восстановлению реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями.
  2. Чернигов. Ремонт жилья для тех людей, дома которых пострадали от войны.
  3. Херсон. Ремонт жилья для тех людей, дома которых пострадали от войны.

ZOA помощь: как получить

Получить средства онлайн пока нельзя. Для подачи заявки необходимо обращаться в представительство ZOA в Украине (электронная почта: report.ukraine@zoa.ngo).

Сейчас смотрят

Кроме того, с июля 2022 года организация начала заниматься помощью жителям Черниговской области. Они предоставляют средства на ремонт тем людям, которые из-за войны потеряли жилье (деньги идут на восстановление, ремонт частично разрушенного дома или квартиры).

Для получения помощи следует написать в Telegram (0508219599), после чего представители ZOA проводят предварительный осмотр пострадавшего жилья и определяют, какие ремонтные работы необходимо выполнить в доме.

После этого организация рассчитывает размер пособия. Средства, которые получат люди, должны быть направлены исключительно на ремонт – восстановление окон, дверей, системы отопления и т.д.

Читайте также
В Украине обновили правила получения помощи для ВПЛ: кто имеет право на выплаты
Гроші, гривня, комуналка, платіжки

ВПО, Переселенці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
виплати
Помощь оставшимся в Украине украинцам: выплачивается ли и как отличить от мошенничества
ZOA помощь: кто и как может получить деньги от международной организации
Как распечатать справку ВПЛ из Дії: пошаговая инструкция
Дія
Помощь от Эстонии 2023: размер и как получить
ZOA помощь: кто и как может получить деньги от международной организации
Части переселенцев отменили выплаты: что изменилось для ВПЛ в сентябре
пенсія гроші

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Последние новости из Авдеевки | Успехи ВСУ за неделю Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
ZOA помощь: кто и как может получить деньги от международной организации
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
ZOA помощь: кто и как может получить деньги от международной организации
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
ZOA помощь: кто и как может получить деньги от международной организации
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
ZOA помощь: кто и как может получить деньги от международной организации
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь