Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации или забронировать своих работников – ответ юриста

Часто на просторах интернета можно найти информацию о том, что физлицо-предприниматель не может получить бронь от мобилизации, как и не может забронировать своих работников. ФЛП не определен в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных. Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации на самом деле – читайте в материале.

Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, получить бронь ФЛП могут. В случае, если это физическое лицо-предприниматель и работающие лица, выполняющие соответствующий оборонный заказ или выполняющие какие-то заказы для органов местной власти, военных администраций, которые необходимы непосредственно для обработки способности Украины, то получить бронь – вполне возможно.

Почему именно ФЛП могут получить бронь от мобилизации или забронировать своих работников

Юрист отмечает, что объективно и теоретически, ФЛП могут это сделать согласно украинскому законодательству.

Сейчас смотрят

Однако ФЛП должен быть связан с выполнением задач, связанных с защитой территориальной ценности и выполнением соответствующих задач оборонительного характера.

Ведь если они занимаются обороноспособностью Украины, то, конечно, имеют право на бронь.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.