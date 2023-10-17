Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации или забронировать своих работников – ответ юриста

Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации или забронировать своих работников – ответ юриста
Фото: Unsplash

Часто на просторах интернета можно найти информацию о том, что физлицо-предприниматель не может получить бронь от мобилизации, как и не может забронировать своих работников. ФЛП не определен в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных. Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации на самом деле – читайте в материале.

Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, получить бронь ФЛП могут. В случае, если это физическое лицо-предприниматель и работающие лица, выполняющие соответствующий оборонный заказ или выполняющие какие-то заказы для органов местной власти, военных администраций, которые необходимы непосредственно для обработки способности Украины, то получить бронь – вполне возможно.

Почему именно ФЛП могут получить бронь от мобилизации или забронировать своих работников

Юрист отмечает, что объективно и теоретически, ФЛП могут это сделать согласно украинскому законодательству.

Сейчас смотрят

Однако ФЛП должен быть связан с выполнением задач, связанных с защитой территориальной ценности и выполнением соответствующих задач оборонительного характера.

Ведь если они занимаются обороноспособностью Украины, то, конечно, имеют право на бронь.

Читайте также
Как получить бронь от мобилизации 2023 – отвечает эксперт
Мобілізація

війна, Война в Украине, мобілізація, ФЛП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В оккупированном Скадовске раздались взрывы: есть “прилет” по расположению оккупантов
вибух дим
€50 млрд на 4 года. Европарламент поддержал создание Фонда помощи Украине
Європарламент
Будет ли Третья мировая война из-за ситуации вокруг Израиля – три сценария
сектор Гази ізраїль
Абрамович задерживает перевод: вырученные от продажи Челси почти $3 млрд до сих пор заморожены
Роман Абрамович
Могут ли уклонистам блокировать банковские карты – ответ юриста
Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации или забронировать своих работников – ответ юриста

Загрузка

Игры
Видео
Массово уничтожают технику РФ: как работают артиллеристы Нацгвардии на передовой

Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.

Владислав Круглов
Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен
Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации или забронировать своих работников – ответ юриста
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз
Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации или забронировать своих работников – ответ юриста
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации или забронировать своих работников – ответ юриста
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации или забронировать своих работников – ответ юриста
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь