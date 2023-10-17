Как оформить загранпаспорт — пошаговая инструкция
Украинцы, не имеющие загранпаспорта, могут легко оформить его.
Как оформить загранпаспорт в Украине, куда обращаться и сколько это будет стоить в 2023 году — читайте в инструкции на сайте Факты ICTV.
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