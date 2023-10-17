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Анна Голишевская, редактор ленты

Как подать заявление на развод онлайн: быстрый гайд

Как подать заявление на развод онлайн: быстрый гайд
Фото: Unsplash

Расторжение брака в Украине возможно через ЗАГС и суд. Заявление в ЗАГС и суд можно подать онлайн в Украине в 2023 году. Как подать заявление на развод онлайн – читайте в материале.

Можно ли расстаться онлайн через Дію

По состоянию на 2023 год оформить развод через Дію нельзя, однако вы можете получить онлайн-документ о разводе, который имеет такую же юридическую силу, как и тот, что вы получили в ЗАГСе. Также можно оформить получение документа в бумажном виде в удобном отделении Укрпочты.

Как подать заявление на развод онлайн

  1. Зайдите на сайт Электронный суд (государственная система электронной идентификации).
  2. В Электронном суде следует зарегистрироваться по электронной почте и заходить каждый раз за электронно-цифровой подписью.
  3. Зайдите через файловую ЭЦП или через Дію.
  4. Исковое заявление пишите непосредственно на сайте.
  5. Приложения подключите в виде PDF-файлов.
  6. Судебный сбор тоже заплатите онлайн на сайте суда.
  7. После успешной подачи заявления вы сможете через Электронный суд отслеживать движение по делу: любые решения суда, письма, входящая корреспонденция, даты судебных заседаний – все это будет появляться на сайте, а вам будет приходить уведомление по электронной почте.
  8. Важно, что участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут проходить только офлайн.
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