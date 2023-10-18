Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Общество Объясняем
Объясняем
Анна Голишевская, редактор ленты

Кто может служить по месту жительства: объясняет юрист

Війна
Фото: Unsplash

С начала полномасштабного вторжения в Украину действует всеобщая военная мобилизация. В то же время необходимо знать, каким категориям разрешено служить в рядах Вооруженных сил по месту жительства. Кто может служить по месту жительства – читайте в материале.

Кто может служить по месту жительства

Юрист Алина Ахтень утверждает, что в Законе Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрено, что могут проходить службу только по собственному желанию и только по месту жительства такие категории людей:

  • многодетные родители;
  • родители, имеющие детей с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью.

Если данное предписание закона не было применено, военный имеет право обратиться с рапортом к командиру части о переводе служить в регион по месту регистрации.

Сейчас смотрят

Можно ли выбирать место службы во время военного положения

Во время военного положения военнообязанные граждане, не подпадающие под указанные категории, не имеют возможности выбирать часть, в которой они желают проходить службу.

Однако каждый воин может воспользоваться определенной процедурой, чтобы его перевели в подразделение.

Для этого необходимо, чтобы командир соответствующего подразделения оформил специальный документ, который называется отношение.

Читайте также
Ежегодная основная или по семейным обстоятельствам: как военным составить рапорт на отпуск
Військові, форма, шолом

війна, Война в Украине, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Работал на ликвидированного пропагандиста Татарского: под Днепром задержали агента ГРУ
під Дніпром затримали агента ГРУ
В Харькове раздались звуки взрывов, мэр сообщает о проблемах со светом
Вибух
Удар по Обуховке под Днепром: погибла женщина, еще четверо людей пострадали
Удар по Обухівці під Дніпром 18 жовтня 2023
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение юристов
мама і дитина
Конфликт на Ближнем Востоке не отвлечет ЕС от поддержки Украины — фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляєн

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
СБУ поймали предательницу в Херсоне | Результат выборов в Польше | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Кто может служить по месту жительства: объясняет юрист
Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен
Кто может служить по месту жительства: объясняет юрист
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Кто может служить по месту жительства: объясняет юрист
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Кто может служить по месту жительства: объясняет юрист
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь