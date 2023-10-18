Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат

Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Фото: Unsplash

Недавно в ПФУ рассказали об условиях назначения пенсии по инвалидности. Ее предоставляют в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа, предусмотренного статьей 32 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, и независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на нее или после ее прекращения. Однако что известно о суммах пенсии по инвалидности и о размере выплат для лиц с инвалидностью 2 группы – читайте в материале.

Суммы пенсии по инвалидности в 2023 году

Для получения пенсии по инвалидности II группы нужно иметь определенный страховой стаж – 1-14 лет. После назначения лица с инвалидностью II группы получают 90% пенсии по возрасту, лица с инвалидностью I группы получат 100% пенсии по возрасту, а III группы – 50% пенсии по возрасту.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности 2023

  • для лиц с инвалидностью I группы – 2300 грн;
  • для лиц, не работающих, с инвалидностью II и III групп – 2 100 грн;
  • для лиц, работающих, с инвалидностью II и III групп – 2 093 грн.

Пенсия для лиц с инвалидностью в результате войны 2023

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше: для второй группы – 10 988,25 грн, первая группа получает 13 604,50 грн, а третья – 7 534,80 грн.

Сейчас смотрят
Читайте также
Какие льготы имеют лица с инвалидностью третьей группы: полный перечень
Особа з інвалідінстю 3 групи

інвалідність, люди з інвалідністю, Пенсия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как проводят перерасчет пенсии работающих пенсионеров в 2023 году
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня, пенсія
Какие льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью II группы в Украине
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Какая минимальная пенсия в Украине 2023: сумма после индексации
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Могут ли мобилизовать человека, который ухаживает за лицом с инвалидностью — ответ экспертов
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Какую социальную помощь могут получить лица с инвалидностью II группы в 2023 году
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
СБУ поймали предательницу в Херсоне | Результат выборов в Польше | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь