Комендантский час в Украине 2023: в каких регионах действуют ограничения

Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.

Где продолжают действовать ограничения в 2023 году, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Комендантский час в Украине 2023

С 18 сентября в Херсонской области увеличили продолжительность комендантского часа. Теперь она проходит с 20:00 до 06:00.

Киевская область: 00:00 – 05:00

Винница и Винницкая область: 00:00 – 05:00

Луцк и Волынская область: 00:00 – 05:00

Днепр и Днепропетровская область: 00:00 – 05:00 (за исключением двух районов)

Никопольский район Днепропетровской области: 23:00 – 04:00

Синельниковский район Днепропетровской области: 22:00 – 05:00

Житомир и Житомирская область: 00:00 – 05:00

Ужгород и Закарпатская область – нет

Запорожье и Запорожская область: 23:00 – 05:00

Ивано-Франковск и область: 00:00 – 05:00

Кропивницкий и Кировоградская область: 00:00 – 04:00

Львов и Львовская область: 00:00 – 05:00

Николаев и Николаевская область: 00:00 – 05:00 (за исключением Очакова)

Очаков Николаевской области – 23:00 – 05:00

Одесса и Одесская область: 00:00 – 05:00

Полтава и Полтавская область: 00:00 – 04:00

Ровно и Ровенская область: 00:00 – 05:00

Сумы и Сумская область: 23:00 – 04:00

Тернополь и Тернопольская область: 00:00 – 05:00

Харьков и Харьковская область: 23:00 – 05:00

Херсон и Херсонская область: 20:00 – 06:00

Хмельницкий и Хмельницкая область: 00:00 – 05:00

Черкассы и Черкасская область: 00:00 – 04:00

Черновцы и Черновицкая область: 00:00 – 04:00

Чернигов и Черниговская область: 00:00 – 04:00

Донецк и Донецкая область: 21:00 – 05:00

Луганск и Луганская область: 21:00 – 05:00

Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать.

В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме. Граждан призывают оставаться дома.

Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.