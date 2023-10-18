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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как узнать, начислена ли субсидия 2023 – инструкция

Как узнать, начислена ли субсидия 2023 – инструкция
Фото: Depositphotos

Субсидия – это адресная помощь, которая предоставляется для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива.

Сегодня, чтобы узнать, назначена ли вам субсидия, не нужно звонить в управление социальной защиты населения, сделать это можно онлайн.

Как узнать, начислена ли вам субсидия и в каком размере читайте в материале Фактов ICTV.

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Кто имеет право на субсидию

Получить субсидию могут:

  • одно из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;
  • лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
  • индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;
  • несовершеннолетние, которые остались без родительской опеки, по заявлению опекуна;
  • семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. В настоящее время он составляет 15% совокупного месячного дохода. Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи.

Из-за военного вторжения РФ был обновлен механизм назначения субсидий. Теперь субсидию могут получить и внутренне перемещенные лица.

Также получить субсидию могут лица, которые:

  • входят в состав домохозяйства и находятся за границей в период действия военного положения;
  • имеют в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования;
  • имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась в период действия военного положения.

Какие условия начисления субсидии

Сумма субсидии начисляется в зависимости от количества людей, проживающих в квартире или доме.

Если в доме живут не все, кто там прописан, субсидия рассчитывается на лиц, которые фактически живут в помещении, на основании решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского или районного совета.

Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

Что нужно для того, чтобы назначили субсидию

  1. Чтобы назначить субсидию, заполните заявление и декларацию. В них необходимо отметить достаточно подробную информацию о себе и членах домохозяйств, доходах, расходах.
  2. Это нужно делать на сайте ПФУ.

Как проверить, предоставили ли субсидию

Если вам отказали в предоставлении субсидии, это можно узнать на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи или через Дію.

После этого в меню слева выберите рубрику Мои сообщения.

Именно там будет принято решение о предоставлении или отказе в жилищной субсидии. Решение будет назначено в течение 10 дней. Семье не нужно при этом нести в государственные органы дополнительные документы.

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Комунальні платежі, Коммунальные тарифы, Субсидии
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