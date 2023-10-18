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Как оформить развод, если есть дети: куда обращаться, документы и цена

Как оформить развод, если есть дети: куда обращаться, документы и цена
Фото: Depositphotos

Развод — процесс неприятный и кропотливый, особенно если супруги имеют общих детей.

Даже если муж и жена мирно решили все спорные вопросы, бракоразводный процесс может затянуться.

Как оформить развод, если есть общие дети, сколько это будет стоить и какие документы необходимы — читайте в материале Фактов ICTV.

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Куда обращаться и как происходит развод

Заключение и расторжение брака осуществляется органами ЗАГСа. Однако если супруги имеют несовершеннолетних детей, заявление о разводе подается в суд по месту жительства.

Если муж и жена имеют взрослых детей или ребенок не является общим, развестись можно и через ЗАГС.

Адвокат по разводам Павел Осадчий отмечает, что пара должна подать в суд исковое заявление о расторжении брака.

— Большинство людей думают, что, обращаясь в суд по разводу, там решаются все вопросы комплексно — и по детям, и по имуществу. Но это не так. Это все разные вопросы. Если говорить сугубо о разводе, то решается только один вопрос — люди больше не муж и не жена. Точка. Больше ничего не рассматривается.

Все остальное — это отдельные заявления, правила и производства. То есть можно просто расстаться и все вопросы по поводу детей и имущества решить лично по умолчанию, не оформляя других документов, — говорит адвокат по разводам.

То есть если супруги добровольно и мирно решили все спорные вопросы относительно детей и имущества, они могут просто подать заявление о разводе в суд и все.

— Также есть второй вариант урегулирования вопросов — договорной. То есть по детям можно подписать договорное соглашение, нотариально его заверить. В этом договоре можно четко все прописать — место проживания ребенка, определить участие каждого из родителей в его воспитании и содержании, а также прописать, как отец ребенка (который, например, проживает отдельно) будет общаться с ребенком — конкретные дни и даже часы, — говорит Осадчий.

Таким образом, родители могут добровольно заключить и подписать договорное соглашение, не обращаясь с ним в суд.

Но если между родителями есть спор, он может быть разрешен третьим способом — обращением в Службу детей.

— Можно обратиться в Службу детей и получить распоряжение об определении места жительства ребенка. Также отец, которому запрещают видеться с ребенком, может обратиться в службу с просьбой устранения препятствий для общения и установления графика, — отмечает адвокат по разводам.

Осадчий добавляет, в случае невыполнения сторонами распоряжения муж или жена имеют право защищать свои права в судебном порядке.

— В таких делах также принимает участие в качестве третьего лица Служба детей, которая дает свое заключение о целесообразности определения места жительства ребенка или об установлении факта препятствий в общении с ребенком и формировании графика в судебном порядке, — говорит Павел Осадчий.

Этапы развода

  1. Решить все спорные вопросы относительно детей и имущества. Лучше сделать это до развода, заверив договорное письменное соглашение или по умолчанию.
  2. Подготовить и зарегистрировать в секретариате суда исковое заявление.
  3. Первое судебное заседание будет через 30 дней после рассмотрения судом заявления.
  4. Если все спорные вопросы решены добровольно, без споров, на первом заседании суд примет решение о расторжении брака.

Если же спорные вопросы остаются, их нужно оспаривать через суд. В таком случае второе заседание будет через один — три месяца.

Решение о разводе вступает в законную силу через 30 дней. После этого суд в течение трех дней направляет выписку из судебного решения в ЗАГС для регистрации развода.

После внесения изменений в регистрационные книги каждому из супругов будет выдано свидетельство о разводе.

Какие документы нужны для развода

Кроме заявления о разводе, муж и жена должны подать в суд следующие документы:

  • исковое заявление о разводе — указывается личная информация о сторонах (ФИО) и других участниках дела – истца и ответчика, адрес проживания, требование о рассмотрении заявления о разводе, описание причин и обстоятельств, почему решили расстаться, доказательства своей правоты и документы, ее подтверждающие;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении детей;
  • справка о составе семьи — документ, подтверждающий факт проживания ребенка с родителями (одним из родителей) и выполнения родительских обязанностей;
  • квитанция об оплате судебного сбора.

Документы нужно подать в суд в двух экземплярах.

Кроме того, если супруги заключали письменное договорное соглашение (об алиментах, разделе имущества, месте жительства ребенка после развода), его тоже нужно подать в суд.

Сколько стоит развод

Бывшие супруги должны оплатить судебный сбор.

В 2023 году за подачу заявления одним из супругов о расторжении брака взимается плата в размере 1 073,60 грн.

За подачу совместного заявления супругов, имеющих несовершеннолетних детей, уплачивается судебный сбор в размере 536,80 грн.

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Документи, Женщина и мужчина, Розлучення, Шлюб
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