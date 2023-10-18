Как оформить развод, если есть дети: куда обращаться, документы и цена

Развод — процесс неприятный и кропотливый, особенно если супруги имеют общих детей.

Даже если муж и жена мирно решили все спорные вопросы, бракоразводный процесс может затянуться.

Как оформить развод, если есть общие дети, сколько это будет стоить и какие документы необходимы — читайте в материале Фактов ICTV.

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Куда обращаться и как происходит развод

Заключение и расторжение брака осуществляется органами ЗАГСа. Однако если супруги имеют несовершеннолетних детей, заявление о разводе подается в суд по месту жительства.

Если муж и жена имеют взрослых детей или ребенок не является общим, развестись можно и через ЗАГС.

Адвокат по разводам Павел Осадчий отмечает, что пара должна подать в суд исковое заявление о расторжении брака.

— Большинство людей думают, что, обращаясь в суд по разводу, там решаются все вопросы комплексно — и по детям, и по имуществу. Но это не так. Это все разные вопросы. Если говорить сугубо о разводе, то решается только один вопрос — люди больше не муж и не жена. Точка. Больше ничего не рассматривается. Все остальное — это отдельные заявления, правила и производства. То есть можно просто расстаться и все вопросы по поводу детей и имущества решить лично по умолчанию, не оформляя других документов, — говорит адвокат по разводам.

То есть если супруги добровольно и мирно решили все спорные вопросы относительно детей и имущества, они могут просто подать заявление о разводе в суд и все.

— Также есть второй вариант урегулирования вопросов — договорной. То есть по детям можно подписать договорное соглашение, нотариально его заверить. В этом договоре можно четко все прописать — место проживания ребенка, определить участие каждого из родителей в его воспитании и содержании, а также прописать, как отец ребенка (который, например, проживает отдельно) будет общаться с ребенком — конкретные дни и даже часы, — говорит Осадчий.

Таким образом, родители могут добровольно заключить и подписать договорное соглашение, не обращаясь с ним в суд.

Но если между родителями есть спор, он может быть разрешен третьим способом — обращением в Службу детей.

— Можно обратиться в Службу детей и получить распоряжение об определении места жительства ребенка. Также отец, которому запрещают видеться с ребенком, может обратиться в службу с просьбой устранения препятствий для общения и установления графика, — отмечает адвокат по разводам.

Осадчий добавляет, в случае невыполнения сторонами распоряжения муж или жена имеют право защищать свои права в судебном порядке.

— В таких делах также принимает участие в качестве третьего лица Служба детей, которая дает свое заключение о целесообразности определения места жительства ребенка или об установлении факта препятствий в общении с ребенком и формировании графика в судебном порядке, — говорит Павел Осадчий.

Этапы развода

Решить все спорные вопросы относительно детей и имущества. Лучше сделать это до развода, заверив договорное письменное соглашение или по умолчанию. Подготовить и зарегистрировать в секретариате суда исковое заявление. Первое судебное заседание будет через 30 дней после рассмотрения судом заявления. Если все спорные вопросы решены добровольно, без споров, на первом заседании суд примет решение о расторжении брака.

Если же спорные вопросы остаются, их нужно оспаривать через суд. В таком случае второе заседание будет через один — три месяца.

Решение о разводе вступает в законную силу через 30 дней. После этого суд в течение трех дней направляет выписку из судебного решения в ЗАГС для регистрации развода.

После внесения изменений в регистрационные книги каждому из супругов будет выдано свидетельство о разводе.

Какие документы нужны для развода

Кроме заявления о разводе, муж и жена должны подать в суд следующие документы:

исковое заявление о разводе — указывается личная информация о сторонах (ФИО) и других участниках дела – истца и ответчика, адрес проживания, требование о рассмотрении заявления о разводе, описание причин и обстоятельств, почему решили расстаться, доказательства своей правоты и документы, ее подтверждающие;

— указывается личная информация о сторонах (ФИО) и других участниках дела – истца и ответчика, адрес проживания, требование о рассмотрении заявления о разводе, описание причин и обстоятельств, почему решили расстаться, доказательства своей правоты и документы, ее подтверждающие; свидетельство о браке;

свидетельство о рождении детей;

справка о составе семьи — документ, подтверждающий факт проживания ребенка с родителями (одним из родителей) и выполнения родительских обязанностей;

квитанция об оплате судебного сбора.

Документы нужно подать в суд в двух экземплярах.

Кроме того, если супруги заключали письменное договорное соглашение (об алиментах, разделе имущества, месте жительства ребенка после развода), его тоже нужно подать в суд.

Сколько стоит развод

Бывшие супруги должны оплатить судебный сбор.

В 2023 году за подачу заявления одним из супругов о расторжении брака взимается плата в размере 1 073,60 грн.

За подачу совместного заявления супругов, имеющих несовершеннолетних детей, уплачивается судебный сбор в размере 536,80 грн.

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