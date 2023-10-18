Как украинцам получить Карту поляка 2023: список документов и куда обращаться

Карта поляка – это документ, с помощью которого подтверждается принадлежность человека к польскому народу. Ее можно получить разными способами.

Например, на основе официальных документов, где указана национальность личности или свидетельствующие о гражданстве Польши одного из родителей, дедушки или бабушки, или прабабушки и прадедушки одновременно. Как украинцам получить Карту поляка в 2023 году – читайте в материале.

Как получить Карту поляка: основные изменения 2023

В прошлом году украинцы получили возможность забирать Карты поляков сразу в Польше. Об этом говорится в правительственном распоряжении.

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Согласно обновлению, украинцы, отвечающие требованиям, могут подать документы на получение или продление срока действия Карты поляка на территории Польши. Ведь еще раньше граждане Украины должны были обращаться в польское консульство в Украине.

Как получить Карту поляка: пошаговый план действий и документы

В первую очередь нужно обратиться в воеводство в Польше, чтобы те записали вас на прием. После этого воспользуйтесь инструкцией:

Подайте соответствующее заявление и необходимые документы (оригинал и копию украинского и загранпаспорта, фото на документы, подтверждение польских корней). Вы можете предоставить оригинал свидетельства о рождении или другой документ вашего предка с отметкой национальности поляк. После этого вас позовут на собеседование. Разговор будет проходить на польском языке, чтобы проверить ваш уровень его знания. Будьте готовы, что вас могут спросить об истории Польши и местных традициях. Подпишите Декларацию о принадлежности к польскому народу.

Как получить Карту поляка: основные требования

Прежде чем обращаться в соответствующее воеводство, нужно убедиться в том, что вы отвечаете определенным требованиям. К примеру:

у вас нет польского паспорта, вида на жительство или ПМЖ на территории Польши.

можете объяснить связь с польской нацией (имеете базовые знания истории, культуры, традиций, языка и т. п.);

имеете родственников-поляков или занимаетесь активной деятельностью польского нацменьшинства в Украине не менее трех лет;

предки-поляки не были репатриированы по соглашениям 1944-1957 годов между Польшей и союзными республиками.

Карту поляка оформляют в течение двух месяцев с даты подачи необходимых документов. Процесс подачи бесплатный, а срок действия Карты – 10 лет со дня выдачи.

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