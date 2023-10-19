Может ли командир отказать военному в отпуске и что делать в таком случае: объяснение адвоката

Любой человек время от времени имеет право на отдых, особенно, когда он занимается напряженной деятельностью. Войну, конечно, на паузу не поставишь, но нашим защитникам нужна возможность выдохнуть. Может ли командир отказать военнослужащему в отпуске и что нужно делать в таком случае — Фактам ICTV рассказал глава Адвокатского объединения Кравец и Партнеры адвокат Ростислав Кравец.

Сколько военному дается отпускных дней в год

Согласно ст. 10-1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, продолжительность отпуска зависит от стажа защитника. Таким образом, это может быть как 30, так и 45 календарных дней в год.

Итак, в случае, если военный имеет выслугу в календарном исчислении до 10 лет, то получит 30 календарных дней отдыха, от 10 до 15 лет — 35 дней; от 15 до 20 лет — 40 дней; свыше 20 календарных лет — 45 дней. Отпуск предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины. Праздничные и нерабочие дни при определении продолжительности ежегодных основных отпусков не учитываются.

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Кроме того, согласно закону, отпуск предоставляется с сохранением денежного, материального обеспечения и выплатой финансовой помощи на оздоровление в размере месячного денежного вознаграждения.

Те военные, труд которых связан с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или осуществляется в особых природных географических, геологических, климатических и экологических условиях, с повышенным риском для жизни и здоровья могут получить дополнительные 15 дней ежегодного отпуска, но не более. Продолжительность зависит от времени прохождения службы в таких условиях.

Эти положения не касается военнослужащих срочной военной службы. Им за весь период прохождения службы предоставляется отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту отдыха и обратно. Взять такой отпуск защитники могут не ранее чем через 3 месяца прохождения ими срочной военной службы.

Может ли командир отказать военному в отпуске

Во время военного положения военному могут отказать в отпуске.

— На время действия военного положения, командир имеет право отказать военному в отпуске и предоставить такой отпуск, когда появится соответствующая возможность. Естественно, в некоторых случаях командиры этим злоупотребляют. К сожалению, у командира нет обязанности предоставлять отпуск во время действия военного положения, даже если часть не находится в зоне боевых действий, — пояснил Кравец.

К сожалению, законом не установлены ограничения относительно количества отказов военному в отпуске. Не определена и длительность периода подачи соответствующих заявлений на согласование, по истечению которой командир должен дать защитнику отдых.

— Пока идет война, командир самостоятельно должен учитывать морально-психологическое состояние своих подчиненных и понимать, что людям нужны и ротации, и отпуска для того, чтобы немного отвлечься от боевых действий, получить определенную перезагрузку дома и вернуться в зону боевых действий. Поэтому, опять же, решение об отпуске возлагается на командира, — добавляет адвокат.

Что делать военному в случае отказа в отпуске

Если военному то и дело отказывают в отпуске, то он может пожаловаться высшему руководству страны. Сначала рапорт нужно написать в воинскую часть, если не помогло — в бригаду соответствующих подразделений. В случае отказа и там – придется стучать в двери Генерального штаба.

— Можно непосредственно пожаловаться высшему руководству, как это предусмотрено уставом Вооруженных сил, и просить высшее руководство удовлетворить рапорт о предоставлении отпуска, учитывая морально-психологическое состояние из-за того, что длительное время лицо не было в отпуске, — говорит Кравец.

При этом в качестве доказательств заявления на отпуск, в котором защитнику было отказано, сохранять не нужно.

— Он может в заявлении написать, что такого числа обращался с рапортом, однако ему было отказано, поэтому он обращается к высшему руководству. Сначала пишем в часть, потом бригадам соответствующих подразделений, можно обратиться к Генеральному штабу, чтобы получить этот отпуск. Но, к сожалению, может так случиться, что и в этих учреждениях могут отказать в предоставлении такого отпуска, — добавил он.

К слову, ранее адвокат объяснял, могут ли вручать повестки онлайн и что делать в случае ее получения.

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