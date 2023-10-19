Могут ли уклонистам блокировать банковские карты – ответ юриста

В последнее время в обществе все чаще существует мнение о блокировании банковских счетов уклонистов. Якобы это касается и обычных карт для выплат, и счетов уклоняющихся от мобилизации предпринимателей. Могут ли уклонистам блокировать банковские карты – читайте в материале.

Могут ли уклонистам блокировать банковские карты: объясняет адвокат

Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца, возможно ли такое нововведение в Украине. По его словам, чисто теоретически, в Украине возможно все.

Однако сегодня это невозможно, потому что нарушение законодательства может установить только суд.

Такого термина, как блокировка карт уклонистам, вообще нет в украинском законодательстве.

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Могут ли уклонистам блокировать банковские карты и когда вообще это возможно

Юрист добавил, что блокирование карты может происходить на основании того, что ТЦК составили соответствующий административный протокол по уклонению от военной службы или военного учета. Соответственно, исполнительная служба для того, чтобы взыскать этот штраф, должна заблокировать счета и списать средства.

Однако даже теоретически это невозможно сделать в Украине без нарушения прав и свобод граждан.

Потому что виновным может назначить человека только суд. И только суд может устанавливать соответствующие санкции или административный орган. Именно поэтому блокирование и оставление без средств к существованию военнообязанных является объективно незаконным.

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