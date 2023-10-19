Помощь оставшимся в Украине украинцам: выплачивается ли и как отличить от мошенничества
В социальных сетях, в частности Tik Tok, распространяется информация о выплатах для украинцев во время войны 2023. На видео можно увидеть целый ряд манипуляционных признаков: искаженные голоса известных телеведущих, яркие заголовки и якобы быстрые методы получения средств за несколько кликов. Что известно о выплатах украинцам и какую опасность они могут нести для общества – читайте в материале.
Помощь оставшимся в Украине украинцам: что известно
В настоящее время в Украине действует множество программ поддержки для ВПЛ. К примеру:
- Государственная помощь (2000 грн для взрослых и 3000 – для детей и лиц с инвалидностью).
- Выплаты от Красного Креста (2500 грн в месяц).
- Выплаты от Юнисеф. Спільно (2220 грн).
- Агентство ООН по делам беженцев UNHCR (2220 грн.).
- Всемирная продовольственная программа ООН (тоже 2220 грн.).
- Норвежский совет по делам беженцев NRC (2220 грн на человека).
- Эстонский совет по делам беженцев (2220 в месяц).
Чаще всего средства перечисляют проживающим в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.
Важно понимать, что учитывают различные критерии уязвимости, в частности потерю кормильца, потерю жилья или его значительные разрушения, инвалидность или тяжелое состояние здоровья, или же одинокая мать/отец с несовершеннолетними детьми и т. д.
Помощь оставшимся в Украине украинцам: что не так с выплатами
В соцсетях все чаще можно увидеть видео, на которых обещают выплаты всем украинцам (не только ВПЛ), если они выполнят ряд определенных действий.
@freshnews118
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Чаще всего воображаемыми средствами людей заставляют подписываться на телеграмм-каналы или страницы в социальных сетях. Мол, после этого шага придет заявка для регистрации, а далее – и сами средства. Однако целью таких шагов может быть банальный прирост живой аудитории в соцсетях.
Важно, что из более чем 20 схожих видео в Tik Tok после просмотра контента нам предлагают зайти в шапку профиля (небольшой блок над лентой пользователя, куда можно добавить аватар, ник, имя, описание деятельности, ссылку).
Под разными видео и разными учетными записями ссылка переправляет только на один канал в Telegram.
На нем почти нет информации о выплатах украинцам. Зато – много новостей и более 200 тысяч подписчиков. Вверху канала есть закрепленное сообщение под названием Выплаты для украинцев.
Перейдя по нему, можно увидеть, что все эти выплаты – это всем известная сборка получения помощи от ООН, Дії, Красного Креста и т. д.
То есть канал предлагает подать заявку на проверенные виды финансовой помощи, но они касаются не всех украинцев, а только ВПЛ. К тому же информация не является новой. Важно понимать, что манипуляционными видео заголовками можно не только набрать аудиторию в соцсетях, но и вывести ваши средства.
Спекулируя на темах денежной помощи, ряд ссылок в соцсетях могут перевести вас в интернет-банкинг и т. д., чтобы получить данные вашей карты или номер телефона.
Таким образом, можно с легкостью зайти в настоящий интернет-банк и вывести деньги со счета.
Поэтому важно четко проверять какие заявки вы заполняете и по каким ссылкам в соцсетях переходите. Подавайтесь только на проверенные ресурсы (на сайтах официальных международных представительств).
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