Почти везде дожди, на юге до +23: прогноз погоды на 20 октября

Дожди пройдут в пятницу, 20 октября, почти на всей территории Украины. Атмосферный фронт не затронет лишь южную часть, где ожидается теплая погода с солнечными прояснениями, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Также, по ее словам, на Юге и Востоке возможны сильные порывы юго-западного ветра, на остальной территории он будет умеренным.

— На крайнем севере +8 +12, на Закарпатье и в Черновицкой области, а также в Одесской области +20 +23 градуса. В большинстве областей Украины +12 +17 градусов, местами в центральной части до +19 градусов, — рассказала она о температурных показателях.

В Киеве утром 20 октября дождь, днем около +12. В субботу, как отмечает Диденко, в столице без существенных осадков, температура повысится до +10 +13, а в воскресенье — до +18 градусов.

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В Одесской области 21 октября вообще может быть +30.

Погода на 20 октября от Укргидрометцентра

Здесь также на пятницу обещают дожди почти на всей территории страны, кроме южных регионов, а также сильный ветер: в южных, центральных и восточных областях — порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в Карпатах — до 20-25 м/с.

Ночная температура ожидается на уровне +3 +10 градусов, на Юге — до +14.

Днем в северных регионах +7 +12, в южных — от +17 до +23, на остальной территории +13 +18.

Погода в Украине в выходные, 21-22 октября

Снова будет дождливо в западных, северных и северо-восточных областях, на остальной территории — без осадков.

Ночью +7 +13, на Западе и Юге — до +17. Днем +18 +24, в северо-восточных областях преимущественно +9 +15.

В южной части в субботу, 21 октября — до +23 +28 градусов.

Источник : Укргидрометцентр

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