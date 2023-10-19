Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
Общество Объясняем
Объясняем
Анна Голишевская, редактор ленты

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как вычисляется – объясняет эксперт

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как вычисляется – объясняет эксперт
Фото: Unsplash

Украинские военные, защищающие нашу страну от полномасштабного вторжения РФ, получают серьезные ранения, которые могут привести к инвалидности. Пенсии по инвалидности по законодательству устанавливаются в размере от 40 до 100% сумм денежного довольствия военного.

Все зависит от группы инвалидности, ее причин и статуса военнослужащего. Что важно знать о пенсиях по инвалидности военнослужащим 2023 – читайте в материале.

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: от чего зависит

По словам юриста по пенсионным вопросам Татьяны Ходиневич, пенсия по инвалидности военнослужащим исчисляется индивидуально. Условия назначения и размеры определяются Законом Украины от 09.04.1992 №2262 О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. Размер пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливается в процентах к их денежному обеспечению и зависит от причины инвалидности.

Сейчас смотрят

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как назначается

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в следующих размерах:

  • I группа – 100% сумм денежного довольствия;
  • II группа – 80% сумм денежного довольствия;
  • III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсию назначают в следующих размерах:

  • I группа – 70% сумм денежного довольствия;
  • II группа – 60% сумм денежного довольствия;
  • III группа – 40% сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

  • I группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, от 01.01.2023 – 13 604,50 грн (2093 х 650%);
  • ІІ группа – 525% ПМ, с 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
  • ІІІ группа – 360% ПМ, с 01.12.2022 – 7 534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: суммы

Важно знать, что в любом случае общий размер пенсии с надбавками у лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

  • для I группы – 13 604,50 грн;
  • для ІІ группы – 10 988,25 грн;
  • для ІІІ группы – 7534,80 грн.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий №656 от 28 июля 2010 г. (с изменениями от 16.07.2021).

Читайте также
Украинские военные имеют право на подъемную помощь: что она предусматривает и как получить
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня, пенсія

війна, військовослужбовці, Пенсия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
С кем воюет Израиль: история Израильско-палестинского конфликта
Ізраїль 7 жовтня 2023.
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
військові ЗСУ
Кто может служить по месту жительства: объясняет юрист
Війна
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как вычисляется – объясняет эксперт

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как вычисляется – объясняет эксперт
ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как вычисляется – объясняет эксперт
ВСУ минуснули ОЧЕРЕДНОЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воюет оружием из РФ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как вычисляется – объясняет эксперт
23 украинца ПОГИБЛИ от рук ХАМАСА | АДСКАЯ АВДЕЕВКА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как вычисляется – объясняет эксперт
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь