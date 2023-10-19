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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Отсрочка от мобилизации для студентов 2023: кто имеет право и что делать, если пришла повестка

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Недавно их действие продлили до 15 ноября 2023 года.

Мобилизовать могут мужчин призывного возраста, которые не имеют отсрочки и по состоянию здоровья могут выполнять воинский долг.

Что известно об отсрочке от мобилизации студентов, кого могут мобилизовать на службу и что делать, если студенту пришла повестка, читайте в материале Фактов ICTV.

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Отсрочка от мобилизации для студентов 2023

С 2022 года здесь не произошло особых изменений. По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, отсрочку студентов от мобилизации регулирует статья 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно закону, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период (независимо от возраста, специализации, уже имеющегося образования и т.п.):

  • соискатели профессионального (профессионально-технического) образования;
  • студенты профессионального предвысшего и высшего образования;
  • ассистенты-стажеры;
  • аспиранты и докторанты.

Важное условие! Студенты должны учиться на дневной или дуальной форме обучения. То есть студента, который учится заочно, могут мобилизовать на службу.

Кроме того, студенты дневной или дуальной формы иностранных учебных заведений также имеют право на отсрочку.

В то же время украинский студент может добровольно мобилизоваться на службу.

Когда студента могут мобилизовать

Важное условие отсрочки от мобилизации: она действует только на период обучения студента в учебном заведении. Соответственно, отсрочка от мобилизации не действует:

  • после окончания колледжа и перед поступлением в университет;
  • после окончания бакалавриата и перед поступлением на магистратуру;
  • после окончания вуза перед поступлением на аспирантуру и перед поступлением на докторантуру.

То есть мобилизация касается лиц, которые временно не числятся студентами (после окончания бакалавриата и перед поступлением на магистратуру). Такие лица не получают отсрочку от мобилизации, ведь официально в это время не получают образование.

Лица, получившие повестки в период “временного необучения”, могут быть мобилизованы согласно законам Украины.

Пришла повестка: что делать студенту, если есть отсрочка

Адвокат советует сразу после вручения повестки уведомить центр комплектования и социальной поддержки о своей отсрочке.

— Для этого нужно сразу отправить письменное заявление в ТЦК и СП на отсрочку от мобилизации. К заявлению приложите копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом по дневной форме в высшем учебном заведении, — говорит Кравец.

Если военком не хочет принимать ваше заявление, адвокат советует прислать его вместе с необходимыми документами официальным письмом с описанием на адрес центра комплектации.

— В письме должно быть заявление с просьбой дать отсрочку и документы, подтверждающие то, что вы учитесь в высшем учебном заведении по дневной форме. Это поможет защитить ваши права, — советует адвокат.

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мобілізація, студенти
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