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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Как проверить, готов ли загранпаспорт: пошаговая инструкция

Как проверить, готов ли загранпаспорт: пошаговая инструкция
Фото: Unsplash

Полномасштабная война с РФ вынудила миллионы наших сограждан стать переселенцами. Для многих из них остро встал вопрос получения загранпаспорта, дающего право пересекать государственную границу, а также служащего подтверждением гражданства Украины. Как проверить, готов ли загранпаспорт – читайте в материале.

Как проверить, готов ли загранпаспорт: полный гайд

Проверяют готовность биометрического загранпаспорта на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины. Для этого воспользуйтесь пошаговым гайдом:

  1. Зайдите на сайт ГТСУ.
  2. В разделе Сервисы выберите вкладку Проверка состояния оформления документов.
  3. Заполните форму.
  4. В первом слоте выберите Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.Как проверить, готов ли загранпаспорт: инструкция
  5. Далее выберите, для кого оформлялся паспорт – для взрослого или ребенка.
  6. Введите серию и номер паспорта. Ожидайте информацию о готовности документа.Как проверить, готов ли загранпаспорт: инструкция
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Документи, Закордонний паспорт, Паспорт
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