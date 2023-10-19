Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
Общество Объясняем
Объясняем
Анна Голишевская, редактор ленты

Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения

Субсидія
Фото: Unsplash

Те семьи в Украине, которые получают коммунальные платежи больше, чем для них определены, могут оформлять субсидию.

Для этого необходимо предоставить пакет документов в соответствующий орган райгосадминистрации или через сайт Минсоцполитики в режиме онлайн.

Какие документы нужны для оформления субсидии в 2023 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Субсидия 2023: основные изменения

Недавно в ПФУ заявили, что Пенсионный фонд будет рассчитывать жилищную субсидию на отопительный период 2023-2024 без обращения граждан. Это касается тех, кому назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период 2023 года, и тех, у кого размер субсидии составил 0,00 грн.

Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году

Если вам назначали нулевую субсидию летом, дополнительно обращаться за выплатой не нужно. Для назначения жилищной субсидии в 2023 году на твердое и жидкое печное бытовое топливо необходимо подать следующие документы:

  • заявление;
  • декларацию;
  • серию и номер паспорта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата, и подписать упрощенное заявление.

Кроме этого, у вас могут запросить следующие документы:

  • договор об аренде жилья (если он есть);
  • справка о доходах (если вы указывали в декларации о доходах);
  • справка, подтверждающая место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;
  • справка об оплате коммунальных услуг в другом жилом помещении;
  • разные акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
  • договоры аренды жилья в другом городе и т.п.

Где подать заявление на субсидию онлайн

  1. Воспользуйтесь приложением Дія. Для этого зайдите в приложение, выберите Заявление на субсидию и нажмите Подать заявку. После этого следует авторизоваться. Это вы сможете сделать несколькими способами: через банк ID, Дія.Підпис или файловый ключ. После авторизации подача заявки в среднем длится до 30 минут. Ее будут рассматривать до одного месяца (бесплатно).
  2. Подать документы онлайн можно также на сайте Министерства социальной политики Украины. Для этого нажмите кнопку Оформление субсидии онлайн. Теперь сайт направляет пользователей для создания заявки на сайт приложения Дія.
Читайте также
Как узнать, начислена ли субсидия 2023 – инструкция
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения

Субсидии
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как узнать, начислена ли субсидия 2023 – инструкция
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Субсидия на отопительный сезон 2023-2024: кто имеет право и как будет назначаться
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Как назначают субсидию на отопительный сезон 2023-2024: все, что нужно знать
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Военный учет женщин, штрафы для ФЛП и новая дата Дня защитников: изменения с 1 октября
Зміни з 1 жовтня 2023
Переназначат автоматически: Шмыгаль о субсидиях в 2024 году
Кабмін

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
ВСУ минуснули ОЧЕРЕДНОЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воюет оружием из РФ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
23 украинца ПОГИБЛИ от рук ХАМАСА | АДСКАЯ АВДЕЕВКА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь