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Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Какие льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью II группы в Украине

Какие льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью II группы в Украине
Фото: Depositphotos

Ко второй группе инвалидности относятся те люди, которые способны к самообслуживанию, но не способным к труду в обычных производственных условиях.

В Украине предусмотрены определенные льготы для людей с инвалидностью всех групп, но чтобы их получить, нужно иметь удостоверение, которое подтверждает статус человека с инвалидностью.

Какие льготы имеют лица с инвалидностью II группы — далее в материале Фактов ICTV.

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Льготы для работников

Для лиц, имеющих инвалидность и трудоустроенных, украинское законодательство предусмотрело ряд льгот и гарантий. В частности, к лицам с инвалидностью II группы не применяется испытательный срок.

Кроме того, работник может в любой момент расторгнуть заключенный трудовой договор по своей инициативе.

Также по желанию работника может устанавливаться индивидуальный график работы, например, неполная рабочая неделя и льготные условия труда.

Работники с инвалидностью II группы имеют право оформить отпуск в удобное для них время, даже до наступления шестимесячного срока их непрерывной работы.

Кроме того, лицам с инвалидностью II группы предоставляется ежегодный отпуск большей продолжительности.

Льготы на ЖКУ

Законодательством Украины не предусмотрены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Для льготной оплаты коммунальных услуг лицам с инвалидностью II группы необходимо получить субсидию в органах социальной защиты населения.

Стоит отметить, что в этом году переназначение субсидий происходит автоматически без дополнительного обращения человека.

Льготы на лекарства

Люди с инвалидностью II группы имеют право при амбулаторном лечении на приобретение лекарственных средств по рецептам врачей с оплатой 50% их стоимости.

Лицам с инвалидностью вследствие войны и приравненным к ним лицам предоставляется льгота на бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей.

Также на льготных условиях они могут получить:

  • протезно-ортопедические изделия и ортопедическую обувь;
  • специальные средства для самообслуживания и ухода;
  • средства для передвижения;
  • вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема;
  • мебель и оснащение;
  • специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией.

Отдельные льготы установлены для людей с инвалидностью II группы с нарушением зрения. Они могут получить:

  • дети-инвалиды в возрасте от 14 лет обеспечиваются часами (дети от 6 лет — электронными часами), аудиоплеерами;
  • если лица являются студентами — они снабжаются диктофонами;
  • если человек посещает библиотеку, то его обеспечивают аудиоплеерами.

При наличии медицинских показаний лица с инвалидностью II группы имеют право бесплатно получить санаторно-курортные путевки.

Льготы на обслуживание

Лицо с инвалидностью II группы имеют право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

Льготы на проезд

Лица и дети с инвалидностью II группы имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси).

Также они имеют льготу в 50% стоимости от суммы проезда в маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

Льготную перевозку лиц с инвалидностью должны осуществлять все предприятия транспорта независимо от формы собственности и подчинения.

Льготы для получения образования

Студентам, которые являются детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью II группы, назначается социальная стипендия и может предоставляться дополнительная социальная и материальная помощь.

Поступление в высшие учебные заведения лиц с инвалидностью осуществляется на конкурсной основе в рамках установленных квот.

После успешной сдачи экзаменов лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, зачисляются в профессионально-технические учебные заведения вне конкурса.

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