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Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Какие вещи запрещено перевозить через границу: полный список

Какие вещи запрещено перевозить через границу: полный список
Фото: Depositphotos

При пересечении границы сотрудники таможенного контроля проверяют личные вещи и багаж украинцев, которые отправляются за границу.

Соответственно, существует перечень вещей, которые запрещено перевозить.

Что нельзя перевозить через границу 2023 и на какие вещи нужно оформлять специальное разрешение — узнавали Факты ICTV.

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Какие вещи нельзя перевозить

Стоит отметить, что все вещи, которые вы перевезете через границу, будут иметь статус Временно ввезенных. То есть они должны покинуть страну вместе с владельцем.

Личные вещи, разрешенные для ввоза, не будут подлежать обложению пошлиной, если их стоимость не превышает:

  • для лиц до 15 лет — €150;
  • для лиц старше 15 лет — €300;
  • при авиаперелете — €430.

Пища

Категорически запрещено перевозить мясные продукты, а также молоко и молочку.

Это достаточно широкие номенклатуры товара, включающие:

  • колбасы, сосиски, сало;
  • сыры, кисломолочные товары, творог;
  • свежее мясо / молоко.

Также нельзя ввозить большое количество фруктов и овощей, а также саженцы, семена и срезанные растения.

Существуют также ограничения на ввоз морской продукции и рыбы. Разрешено перевозить до 20 кг такой продукции или 1 рыбину, если ее вес равен 20 кг и более.

На редкие виды морепродуктов вводятся определенные ограничительной меры, например, чтобы перевести больше 125 г осетровой икры, нужно иметь специальное разрешение.

Алкоголь

Только путешественник, достигший 21-летнего возраста, может провозить табак и алкоголь через границу.

Наземным транспортом можно провозить:

  • крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);
  • напитки крепостью менее 22,3% об. — до 2 литров на человека;
  • пиво (до 16 л);
  • вино (кроме игристого — до 4 л);
  • две открытые пачки сигарет (можно также взять две закрытые);
  • сигары (не более 10 шт);
  • жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл).

Больше перевозить через границу запрещено.

Лекарства

Запрещено перевозить:

  • препараты с наркотическими, психотропными веществами, которые не предназначены для медицинского применения;
  • сильнодействующие лекарственные препараты — лишь с назначением или рецептом от врача;
  • лекарства, объемы которых больше 500 мл.

Что еще запрещено

Строго запрещено перевозить через границу:

  • любое холодное и пневматическое оружие;
  • огнестрельное оружие и аксессуары к нему;
  • газовые баллончики и взрывчатые вещества;
  • более одной единицы бытовой техники;
  • животных и растения исчезающих видов, а также минералы, которые считаются народным достоянием;
  • яды и ядовитые вещества;
  • наркотические и психотропные вещества;
  • взрывчатые вещества и приспособления;
  • токсичные вещества;
  • культурные достопримечательности без разрешения;
  • технику с порнографическими материалами или программным обеспечением без лицензии;
  • любые материалы, призывающие к насилию или расизму.

На какие товары нужно делать специальное разрешение

Провозить охотничье оружие вы сможете, только задекларировав его и получив специальное разрешение от соответствующего государственного органа.

Чтобы перевезти животное или растение исчезающего вида через границу, нужно оформлять специальный сертификат с разрешением CITES.

Если вы провозите технику (особенно бытовую), более одной единицы, ее следует задекларировать, чтобы при выезде из страны не возникло проблем с налогообложением.

Декларирование подтверждает, что техника, которую вы провозите, не куплена в ЕС и за нее не нужно платить НДС.

Также нужно будет оформлять специальные разрешения на вывоз редких памятников культуры, на дорогие рыбные продукты и тому подобное.

Кроме этого, если вы решили выехать на собственном авто в одну из стран, которая является членом международной системы автомобильного страхования Green card, вы обязательно должны иметь страховой полис на свое авто.

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Багаж, Госпогранслужба, за кордон
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