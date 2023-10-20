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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Гендерное равенство, права ЛГБТИК+ и людей с инвалидностью: в Киеве состоялся Форум союзников/ц БАМ! 2023

Форум союзників/ць

14 сентября в Киеве состоялся Форум союзников/ц БАМ! 2023. Это ежегодное событие, которое организует правозащитная общественная организация Точка опоры UA.

Уникальная платформа объединяет единомышленников, выступающих за гендерное равенство, разнообразие и инклюзию в украинском обществе. На Форуме состоялось пять панельных дискуссий, на одной из них модератором была директор по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media Group Яна Гончаренко.

В этом году на мероприятии поднимали такие темы:

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  • Почему инклюзивные коммуникации определяют нашу жизнь, и какие вызовы нас ждут после войны?
  • Как использовать свою публичность для поддержки ЛГБТИК+ людей, и как не навредить сообществу и их борьбе за свои права?

Подборку самых интересных цитат, мыслей и инсайтов читайте в материале Фактов ICTV.

Подборка самых интересных цитат и мыслей

Сейчас украинские компании и бизнес делают все для того, чтобы поддержать тему многообразия, инклюзивности и адвокатировать права человека. Одним из важнейших нововведений 2023 года стало введение Укрзализныцей женских купе.

Этот вопрос на самом деле важный и социально острый, особенно во время войны, отметила директор Департамента социальной политики АО Укрзализныця Ольга Беспалько.

– Я не могу сказать, что это экономически выгодное решение для Укрзализныци. Это больше социальное решение, чем экономическое. Но что касается самого подхода, шли и идут обсуждения по сегодняшний день. Одни расценивают это с точки зрения агрегации, другие, наоборот, с точки зрения безопасности. Мы, как компания, делаем все возможное, чтобы поддержать наше государство и помочь обеспечить безопасность в поездах Укрзализныци. Сейчас, при уважении ко всем остальным, мы едва ли не единственная компания, которая системно перевозит людей, – сказала Беспалько.

Она подчеркнула, что на сегодня услугой женского купе уже воспользовались 18 тыс. женщин.

Гендерное равенство, права ЛГБТИК+ и людей с инвалидностью: в Киеве состоялся Форум союзников/ц БАМ! 2023

На фото директор Департамента социальной политики АО Укрзализныця Ольга Беспалько

Тем временем компания Uklon объединилась с MasterCard и MacPaw, чтобы запустить инклюзивное такси для людей с инвалидностью. Они закупили специальные автомобили и провели обучение для водителей. Как рассказала PR Lead Uklon, куратор проекта Инклюзивный класс Карине Полянская, эта услуга в Uklon пользуется очень большим спросом.

– Мы понимаем, что эти адаптированные машины, сколько бы мы их не запустили, не закроют спрос на 100%. Все должны быть готовы к тому, что человек с инвалидностью может быть его пассажиром, и это не должно вызывать какого-то чрезвычайного удивления. Поэтому сейчас мы проводим образовательные инициативы для всех водителей и готовимся к запуску следующего города, – сказала Полянская.

Гендерное равенство, права ЛГБТИК+ и людей с инвалидностью: в Киеве состоялся Форум союзников/ц БАМ! 2023

На фото PR Lead Uklon, куратор проекта Инклюзивный класс Карине Полянская

Компания Comfy в этом году стала ярким примером бизнеса, который поддержал права ЛГБТИК+.

– Когда мы видим, что украинское общество меняется, нам хочется поддерживать это, потому что у нас есть сила голоса. Мы готовились к негативу, некоторые активисты собирались возле наших магазинов, и несколько дней мы имели волну обсуждений и онлайн, и офлайн. При этом в онлайне мы получили больше позитива. Но сказать, что все было идеально, я тоже не могу. Это не вопрос, на самом деле, поддержки ЛГБТИК+, это вопрос гораздо шире, какие мы, какие у нас ценности, – рассказала директор отдела маркетинга и E-commerce Comfy Мария Назаренко.

Гендерное равенство, права ЛГБТИК+ и людей с инвалидностью: в Киеве состоялся Форум союзников/ц БАМ! 2023

На фото директор отдела маркетинга и E-commerce Comfy Мария Назаренко

Полное видео дискуссии можно посмотреть ниже.

Стоит отметить, что все эти три компании работают в контексте психологической поддержки своих работников и ветеранов.

К примеру, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины очень много работников АО Укрзализныця пошли добровольцами на фронт.

Также в компании работает много ветеранов российско-украинской войны, поэтому компания создала для своих сотрудников специальную сеть психологов, что очень актуально в военное время.

– Сложно представить классные репутации бизнесов в будущем, если это бизнесы, которые не верят в права людей беспрекословно, – отметила директор по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media Group Яна Гончаренко.

Гендерное равенство, права ЛГБТИК+ и людей с инвалидностью: в Киеве состоялся Форум союзников/ц БАМ! 2023

На фото директор по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media Group Яна Гончаренко

Для чего проводится Форум союзников/ц БАМ!

Форум союзников/ц БАМ! (бизнес/активизм/медиа) — ежегодное событие, которое организует правозащитная ОО Точка опоры UA.

Это уникальная платформа, которая объединяет единомышленников из сферы бизнеса, политики, общественного сектора и медиа, выступающих за гендерное равенство, многообразие и инклюзию в украинском обществе.

Это событие об объединении, о диалоге и достижении компромиссов, чтобы потребности всех групп были услышаны и учитывались, а также о том, чтобы сделать тему прав человека доступной и интересной для каждого и каждой.

Форум проходит в формате панельных дискуссий.

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