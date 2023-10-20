Повреждение паспорта – какой штраф придется заплатить в Украине

Даже у тех людей, которые ответственно относятся к своему паспорту, случаются форс-мажорные обстоятельства, приводящие к порче документа. Бывает, что паспорта-книжечки попадают в воду или огонь, а ID-карта может треснуть. Предусмотрена ли в Украине ответственность за повреждение паспорта и насколько большие штрафы придется заплатить за небрежность по отношению к основному документу гражданина – Фактам ICTV рассказал председатель Адвокатского объединения Кравец и партнеры, адвокат Ростислав Кравец.

Паспорт гражданина Украины – это основной документ, удостоверяющий личность собственника и подтверждающий гражданство Украины. Каждый украинец, достигший 14-летнего возраста, обязан получить паспорт гражданина Украины. Паспорт является собственностью государства, и при получении документа на каждого гражданина возлагается обязанность хранить его должным образом и не допускать потери или повреждения.

Административный кодекс предусматривает ответственность в виде штрафных санкций за повреждение паспорта гражданина Украины, о чем говорится в статье 198 КУоАП Умышленная порча паспорта или потеря его по неосторожности.

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– Умышленная порча паспорта или небрежное хранение паспорта, повлекшее его потерю, влечет предупреждение или наложение штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, – объясняет адвокат.

Необлагаемый налогом минимум доходов граждан – это денежная сумма размером в 17 грн, установленная пунктом 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины. Так что размер штрафа, который может быть наложен, будет составлять от 17 до 51 грн.

Также статьями 197 и 198 КУоАП предусмотрено, что проживание граждан без паспорта или с недействительным вследствие повреждения документом квалифицируется как административное правонарушение и влечет наложение штрафных санкций. Однако к ответственности привлекаются только лица, которым исполнилось 16 лет.

По словам адвоката, заменить поврежденный паспорт необходимо в любом случае. И тянуть с заменой документа не стоит, потому что может сложиться такая ситуация, когда паспорт потребуется срочно, а времени на его замену не будет.

Куда обращаться для замены поврежденного паспорта

Ростислав Кравец объясняет, что согласно ст. 219 КУоАП, полномочия для рассмотрения дел о повреждении или потере паспорта из-за небрежного отношения имеют исполнительные комитеты сельских, поселковых и городских советов. Непосредственным рассмотрением этих дел занимаются администраторы центров предоставления админуслуг.

– Итак, когда гражданин обращается за заменой паспорта в ЦНАП, администратор выносит постановление об административном правонарушении. Если событие впервые произошло, то будет предупреждение, если второй раз, то уже будет штраф, – объясняет адвокат.

В случае повторного нарушения администратор составляет соответствующий протокол, а специальная комиссия уже выносит решение о наложении штрафа и его размере.

Если владелец поврежденного паспорта не согласен с решением комиссии, он может оспорить его в течение десяти дней со дня вынесения.

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