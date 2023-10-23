Помощь от Эстонии 2023: размер и как получить

Эстонский совет по делам беженцев в течение трех месяцев будет оказывать денежную помощь в размере 3 600 грн в месяц украинцам, проживающим на одной из шести прифронтовых областей. Информация об этом появилась на сайте организации. Помощь от Эстонии 2023: что известно и как получить – читайте в материале.

Помощь от Эстонии 2023: кто может получить

Программой могут воспользоваться жители шести областей:

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской.

Решение о предоставлении помощи будет приниматься на основании информации, которую вы предоставите о себе в телефонном разговоре с командой Эстонского совета по делам беженцев или путем подачи онлайн-запроса. В первую очередь, вы должны соответствовать социально-экономическим критериям и критериям уязвимости.

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Самый простой способ – для тех, кто находится на контролируемых территориях. Следует позвонить с понедельника по среду с 09:00 до 12:00 по телефону 067 105 28 03.

Во время вызова нажмите кнопку, соответствующую области, в которой вы проживаете:

1 – Харьковская, Донецкая;

2 – Запорожская, Луганская;

3 – Херсонская, Николаевская.

Если обращение будет предварительно одобрено, номер телефона добавят в базу данных. Тогда можно будет заполнить онлайн форму. Вас могут попросить предоставить дополнительную информацию по электронной почте. На странице сайта можно будет проследить статус заявки.

После окончательного доказательства на банковский счет придет платеж.

Второй способ подходит для жителей временно оккупированных территорий – нужно сделать запрос на сайте. Результаты вам пришлют на электронную почту.

Как получить помощь от Эстонии 2023

На сайте организации уже есть точный алгоритм заполнения анкеты. Важно, что если окажется, что домохозяйство уже получает аналогичную помощь от другого агентства или организации за тот же период, его исключат из программы многоцелевой денежной помощи Эстонского совета по делам беженцев.

Если по вашему заявлению было принято положительное окончательное решение, размер пособия будет составлять 3600 грн в месяц для одного человека в течение 3 месяцев.

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