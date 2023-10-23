Кто имеет право носить военную форму 2023: отвечает адвокат
Военная форма и одежда в стиле милитари стали популярными в последнее время. Поскольку война в стране несет влияние на все сферы жизни общества, особенно остро и быстро на это реагирует мода.
Такую тенденцию можно увидеть, например, в коллекциях украинских брендов, изобилующих милитари-линейками. Кто имеет право носить военную форму 2023 и что будет, если гражданский человек станет носить такую одежду в 2023 году – читайте в материале.
Кто имеет право носить военную форму 2023: закон и гражданские
Адвокат Анна Колесник отмечает, что некоторые украинцы предпочитают одеваться в стиле милитари, однако при этом не являются военнослужащими. За это они могут понести ответственность, ведь законодательство Украины запрещает гражданским носить военную форму как в мирное, так и военное время.
Еще в 2019 КУоАП была дополнена новой статьей 186 с отметкой 8. В ней ношение формы одежды со знаками различения военнослужащих и знаками ВСУ или другими лицами, не имеющими на это право, предусмотрена такая ответственность – первое предупреждение, а также штраф в сумме 2550 грн с конфискацией соответствующей одежды.
Кто имеет право носить военную форму: список
Право на ношение военной формы одежды имеют:
- военнослужащие;
- военнообязанные при прохождении собрания;
- резервисты;
- курсанты;
- лицеисты;
- лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды.
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