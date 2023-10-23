Минимальная зарплата в Украине 2023: какой размер ожидать в 2024

До 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине составляла 6,5 тыс. грн. Сейчас ее размер – 6,7 тыс. грн.

Какая минимальная зарплата в Украине в 2023 году – читайте в нашем материале.

Минимальная зарплата в Украине 2023: сумма

Минимальная зарплата в Украине не менялась с 1 октября 2022 и составляет 6 700 гривен. В 2023 году минималку менять не будут, зато в следующем году планируется два повышения.

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Если перечислять в почасовом размере – это 40,46 грн/час. Если перечислять по официальному курсу гривны по отношению к доллару — сейчас это $244,743.

Минимальная зарплата в Украине 2024: сумма

Правительство на очередном заседании утвердило проект бюджета на следующий 2024 год. Об этом в своих соцсетях сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Поэтому уже известно, какими могут быть суммы минимальной зарплаты, прожиточного минимума и т.д.

Если говорить о размере минимальной заработной платы в Украине, то с 1 января 2024 года минимальная зарплата будет меняться. Минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января может быть 7100 грн. А вот с 1 июля 2024 года — 8000 грн.

А вот прожиточный минимум тоже не будет стоять на месте.

В 2023 году на одного человека сумма минимального обеспечения — 2589 грн. А в 2024 году она может вырасти до 2920 грн.

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