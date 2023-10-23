Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В последние секунды жизни сортировали гуманитарную помощь: Новая почта показала момент попадания ракеты в терминал
В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов
Фьюри и Усик согласовали дату поединка: когда состоится бой
Общество
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Весенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся

школа діти за партами
Фото: Unsplash

Уже второй год подряд ученики идут в школу в условиях полномасштабной агрессии России. При этом как всегда график школьных каникул зависит от старта и окончания нового учебного года. В этот раз он традиционно начался 1 сентября 2023 года и будет продолжаться до 28 июня 2024-го. А это фактически на месяц дольше обычного.

Читайте также
Что должно быть в тревожном рюкзаке в школу: список самых необходимых вещей
Школа

Когда весенние каникулы в Украине 2024 — дата

Весенние каникулы в Украине, как правило, приходятся на конец марта. Так, в 2024 году они будут длиться 7 дней. Отдыхать школьники начнут 25 марта, а на занятия снова выйдут 31 марта 2024 года.

К слову, ранее Факты ICTV писали, когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024.

Сейчас смотрят

Война в Украине, Каникулы, Образование в Украине, шкільна освіта, Школа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ понимает, что может повториться Чернобаевка: Игнат о судьбе аэродромов в Бердянске и Луганске
Юрій Ігнат
В восьми населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов объявлена принудительная эвакуация детей
Діти-акція
Исключительно о фронте: Зеленский снова собрал Ставку
Володимир Зеленський
Участники встречи на Мальте утвердят формулу мира и определят дату мирного саммита – ОПУ
Ігор Жовква
ЧФ РФ бежит из Крыма в Новороссийск и на оккупированную территорию Грузии — ГУР
Весенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Весенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Весенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Весенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Весенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь