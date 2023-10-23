Весенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся

Уже второй год подряд ученики идут в школу в условиях полномасштабной агрессии России. При этом как всегда график школьных каникул зависит от старта и окончания нового учебного года. В этот раз он традиционно начался 1 сентября 2023 года и будет продолжаться до 28 июня 2024-го. А это фактически на месяц дольше обычного.

Когда весенние каникулы в Украине 2024 — дата

Весенние каникулы в Украине, как правило, приходятся на конец марта. Так, в 2024 году они будут длиться 7 дней. Отдыхать школьники начнут 25 марта, а на занятия снова выйдут 31 марта 2024 года.

К слову, ранее Факты ICTV писали, когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024.

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