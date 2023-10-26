Английский для начинающих: что помогает учить язык

Залог эффективного изучения иностранного языка — обучение на курсах и самостоятельная практика. С последним помогают различные ресурсы и контент, который легко найти в интернете.

Современные технологии позволяют регулярно практиковать английский язык для начинающих в свободное время, интегрируя его в свои хобби и любимое времяпрепровождение.

Книги, фильмы, сериалы, интерактивные упражнения в приложениях и многое другое — можно найти интересный для себя формат для практики и регулярно улучшать иностранный даже на начальных уровнях.

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Новички в иностранном без проблем могут найти для себя контент на английском: как обучающий, так и развлекательный. Это позволяет разнообразно заниматься в течении всей недели, комбинируя обучение на курсах с чтением, играми, аудио и видео для самостоятельной практики.

Ниже рассмотрим, как провести свободное время с пользой для английского для начинающих.

Как самостоятельно улучшить английский для начинающих: обучающий контент

В дополнение к обучению на курсах английского языка для начинающих онлайн можно закреплять изученный материал при помощи различных ресурсов.

Например, проверить свои знания при помощи интерактивных упражнений и словарных карточек. Найти их можно на различных платформах и в тематических приложениях, например, Duolingo, Kahoot и т.д.

Еще один способ прокачать определенную тему — просмотр обучающих роликов на Youtube. Платформа предлагает большой выбор видео, с помощью которых можно учить язык от алфавита до правил грамматики.

Улучшить определенную тему помогают также специальные мини-курсы английского для начинающих, например, от Booyya. Они включают необходимую лексику и грамматику, примеры использования изученного материала. Например, за один курс можно разобраться с множественным числом, артиклями, наречием, будущим временем и т.д.

Как провести вечер с пользой для английского для начинающих

Что касается развлекательного контента, то тут для изучения английского языка для начинающих также большой выбор вариантов, например:

чтение книг: если вам еще сложно читать на языке оригинала, начните с адаптированных или текстов с синхронным переводом, коротких рассказов с простой лексикой, сказок и даже комиксов;

просмотр фильмов, сериалов или мультиков: начинать можно с использования субтитров на понятном вам языке. Те, кто учат английский для начинающих, могут пробовать смотреть в оригинале Friends, Extr@, London Central, Twilight, Up, Finding Nemo и т.д;

просмотр роликов на Youtube, Reels, TikTok: это могут быть как короткие обучающие, так и развлекательные ролики. С их помощью можно выучить новые слова, разобраться с грамматическим правилом, запомнить бытовые и сленговые выражения;

чтение новостей, блогов: разнообразьте свою ленту социальных сетей англоязычным контентом. Так вы одновременно с пользой проведете время и улучшите английский для начинающих онлайн;

слушайте музыку: многие платформы и приложения предлагают оригинал текста композиции, который можно читать параллельно.

Как видите, вариантов для практики английского языка для начинающих онлайн множество. Выбирайте интересный для вас формат и интегрируйте его в свое свободное времяпрепровождение.

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