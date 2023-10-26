Какой призывной возраст в Украине в 2023 году

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября 2023 года. Соответственно, военнообязанные граждане могут получать повестки и направляться на военную службу.

Факты ICTV узнавали, что такое призывной возраст, и какой он в Украине в 2023 году.

Призывной возраст 2023

Призывным считается тот возраст, который позволяет призвать лицо на срочную военную службу.

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В мирное время на срочную службу призываются годные по состоянию здоровья украинские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет (именно этот возраст считается призывным).

В начале февраля 2023 года правительство отменило призыв на срочную военную службу. Такое правило будет действовать на протяжении всего военного положения.

Что же касается мобилизационного возраста на период действия военного положения, то несмотря на отмену призыва на срочную службу, под мобилизацию попадают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (они считаются военнообязанными).

То есть в 2023 году в Украине:

призывной возраст для прохождения срочной военной службы – от 18 до 27 лет ;

; под всеобщую мобилизацию на период военного положения попадают граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Когда нужно встать на военный учет в 2023 году

В конце 2022 года Кабмин принял новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

В новом порядке указано, что мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста. То есть, если раньше возраст постановки на учет начинался с 17 лет, то в 2023 году – с 16 лет.

Иначе говоря, мужчины должны идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда должно исполниться 17. Например, если в 2022 году вам исполнилось 16, то в 2023-м вы должны стать на воинский учет.

Однако эти изменения не затрагивают нормы, касающиеся призывного возраста или мобилизации! То есть призвать на службу в армию или мобилизовать мужчину можно только с 18 лет.

Итак, сегодня на воинском учете должны находиться:

мужчины в возрасте от 16 до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе – 60 лет;

женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

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