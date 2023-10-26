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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Золотой крест главнокомандующего ВСУ: за какие поступки дают награду и какие льготы предусмотрены

танк ЗСУ

Среди почетных нагрудных знаков главнокомандующего ВСУ особое место занимает награда Золотой крест. Им награждают лиц рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач.

Факты ICTV узнавали, за какие заслуги военных ВСУ награждают Золотым крестом и какие льготы предусмотрены для кавалеров знака.

Кого награждают Золотым крестом

Нагрудным знаком Золотой крест награждаются лица рядового и сержантского (старшинского) состава Вооруженных сил Украины за:

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  • успешное выполнение боевых задач во время проведения объединенных, антитеррористических операций;
  • успешное выполнение операций по поддержанию мира и безопасности;
  • высокие показатели в боевой подготовке;
  • безупречное несение боевого дежурства, караульной (внутренней) службы в повседневной деятельности.

Золотым крестом могут награждаться повторно, но общее количество награждений не должно превышать три раза.

В случае повторного награждения лицу вручается металлическое изображение золотого цвета Ветка дубовых листьев, которое размещается на ленте нагрудного знака.

— Обычно нагрудным знаком награждаются лица, ранее получавшие знак Стальной крест, или в случае совершения военным выдающегося поступка.

Золотой крест получают также военные, которые в отсутствие офицера взяли на себя командование действиями боевого подразделения.

Что известно об отличии и значении награды

На самом деле история знаков отличия в виде креста происходит еще со времен казачества.

Крест издавна был важным элементом казацкой символики. В бурные времена Украинской революции в начале XX века (1917-1921 годы) именно крест был главным символом для наград военных. В УНР ввели единственную награду — Железный крест за зимний поход и бои.

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Затем кресты использовала в системе наград Украинская повстанческая армия.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утвердил новую систему боевых наград 23 декабря 2021 года. Приказ окончательно вступил в силу 1 июня 2022 года.

Систему разработали на основе национальных боевых традиций и с учетом опыта наградных систем государств-партнеров Украины. Она построена иерархически. Нагрудные знаки могут быть в виде медалей и крестов.

Высшая награда — Крест Заслуги. Ею отмечают военных и работников Вооруженных сил за героический поступок во время боевых действий.

Далее идут Крест храбрых, Золотой, Серебряный, Стальной кресты, Крест воинская честь, Комбатантский крест, нагрудные знаки За несокрушимость, За сохранение жизни и За содействие войску.

Льготы за Золотой крест 2023

На горячей линии контактного центра системы бесплатной правовой помощи Фактам ICTV сообщили, что государственных льгот для кавалеров нагрудного знака Золотой крест нет.

— Однако лица, получившие Золотой крест, имеют право на льготы, предусмотренные для всех военнослужащих в Украине, — добавили в центре бесплатной правовой помощи.

В то же время украинские военнослужащие и их семьи имеют немалый перечень льгот, дополнительных выплат и социальных гарантий от государства. Именно их могут получить кавалеры Золотого креста.

На какие именно льготы могут рассчитывать украинские военные:

  • Право УБД на бесплатную вторичную правовую помощь.
  • Право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
  • Право на бесплатную реабилитацию и лечение, отпуск с сохранением выплат для восстановления здоровья в связи с болезнью.
  • Детям военнослужащих по месту жительства в первую очередь предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.
  • Льготы на оплату ЖКХ.
  • Право на досрочный выход на пенсию и т. д.
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військові ЗСУ

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Война в Украине, Нагорода, Льготы
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