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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности

День української писемності та мови 2023
Фото: Факти ICTV

День украинской письменности и языка отмечают ежегодно со дня основания праздника в 1997 году указом президента Украины. До сих пор его отмечали 9 ноября, но из-за перехода на новый церковный календарь праздник сместили на две недели.

Согласно Указу президента Украины №455/2023 О внесении изменений в некоторые указы президента Украины, отныне День украинской письменности и языка будет отмечаться в Украине ежегодно 27 октября.

Дата Дня украинского языка и письменности приходится на православный праздник – день чествования преподобного Нестора-летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что именно с его работы начинается письменный украинский язык.

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На протяжении веков украинский язык, как и украинский народ, подвергался притеснениям и запретам с целью его уничтожения со стороны разных государств.

5 интересных фактов об украинском языке:

  • Украинский язык имеет полуофициальный статус в США (округ Кук штата Иллинойс).
  • Самое длинное слово в украинском языке – дихлордифенилтрихлорметилметан.
  • Наибольшее количество слов в украинском языке начинается с буквы П. Наименее употребимой оказалась буква Ф.
  • В украинском языке больше всего синонимов, а именно 45, имеет слово бить.
  • В конце XVI – начале ХІХ ст. в Украине использовалась система письма под названием казацкая скоропись.

Украинский официально признали литературным после издания Энеиды Ивана Котляревского. Котляревского считают основателем нового украинского языка. А вот больше всего переводов среди украинских произведений имеет Завет Тараса Шевченко: его перевели на 150 языков народов мира.

Также Факты ICTV подготовили тест по украинскому языку ко Дню украинского языка и письменности.

По состоянию на март 2022 года 83% граждан Украины поддерживают, чтобы украинский оставался единственным государственным языком в стране. В феврале 2023 года более 20% украинцев признались, что стали чаще использовать украинский язык после полномасштабного вторжения.

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27 октября состоится радиодиктант национального единства. Приобщиться к написанию сможет каждый желающий в разных уголках мира.

Радиодиктант начнется в 11:00. Автором радиодиктанта стала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Читать текст радиодиктанта будет актер Алексей Гнатковский.

Также Факты ICTV рассказывали, где будут транслировать радиодиктант национального единства-2023.

День української писемності та мови, Українська мова
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